LES MOTS

Un album choral écrit par Isild le Besco

Musique : Andréel

Sortie plateformes streaming: 27 mars 2026

Demande d'nterview: stationanvers@hotmail.com

Pourquoi cet album



"J’ai longtemps écrit là où le corps ne pouvait pas encore dire. Les mots ont été un lieu de vérité provisoire, un espace d’attente, où se déposaient des états, des émotions, des perceptions encore en avance sur la vie vécue.



Ces chansons racontent une traversée de femme : l’espoir ontologique d’un amour pur, et les violences qui viennent parfois s’y substituer - l’utilisation, la confusion, la domination...



Elles ne sont pas des récits, mais des états de vérité.



À un endroit universel où l’on dit vrai, elles ont trouvé leur interprète.



Les mots est un album choral, intime et profondément incarné, réunissant neuf chansons interprétées par neuf voix féminines majeures.



Écrit par Isild le Besco et composé par Andréel, le projet confie chaque titre à une interprète différente.

Les textes abordent l’amour, la rupture, la liberté, la reconstruction et la douceur retrouvée. La musique d’Andréel, épurée et organique, laisse toute sa place aux voix, aux silences et à l’émotion brute.



Ni compilation ni album concept figé, Les mots est une traversée sensible, où chaque chanson devient un espace de parole rare.

Un projet à la croisée de la musique, de la poésie et de l’interprétation, dont la sortie est prévue pour le vendredi 27 mars 2026.

Press kit

(Musiques téléchargeable au format wave et mp3, paroles, notes d’intention et éléments graphiques)