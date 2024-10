culture



La Collection "Les légendes de l’Histoire" entend ouvrir ou rouvrir des dossiers sensibles qui relèvent de légendes encore bien établies. Il ne s’agit pas ici de simplement prétendre retrouver une "vérité", mais de montrer comment naissent et se développent des idées reçues qui finissent par faire autorité auprès d’un large public. Chaque volume de cette Collection devra donc tout à la fois mettre en évidence la manière dont une légende a pu se constituer, en suivre le cheminement de son apparition à nos jours, enfin naturellement rétablir les faits en les fondant sur les acquis récents de la recherche.





"Vichy, une histoire si française" de Rémi Dalisson



Comme l’ont montré l’affaire Zemmour en 2014 et la campagne électorale de 2017, pas une année ne passe sans que le souvenir de Vichy ne fasse irruption dans le débat public et politique. Les éditorialistes comme les politiques utilisent souvent le souvenir de ces quatre années si importantes et mal connues comme marqueur idéologique, ou simplement objet de polémique voire de pouvoir. Il s’agit donc ici de comprendre ce que fut le régime du Maréchal Pétain, ses singularités, ses continuités et ruptures, son absence de démocratie, mais aussi les causes profondes de son succès initial auprès de Français épuisés par la débâcle.



Ainsi pourrons-nous comprendre les fluctuations de sa mémoire, la fabrique de son histoire et son omniprésence actuelle, même à travers le déni ou les relectures commodes. Car son déroulement comme sa mémoire sont révélateurs des ambivalences du rapport du pays à son histoire et, surtout, de son incapacité à affronter pleinement les brûlures et tragédies de son passé, à l’heure du retour du "roman national". En cela, Vichy comme sa mémoire fluctuante sont une histoire très française entre dénis, résilience, amnisties, relectures, instrumentalisation et mythes concurrents.



En ces temps de crise identitaire, alors que toutes les certitudes sont remises en cause par la mondialisation et la crise sociale, il importe plus que jamais d’affronter lucidement ce "passé qui ne passe pas", ses heures honteuses longtemps tues (la collaboration, la dictature, les compromissions, la Shoah) au profit de réalités minoritaires mais surévaluées (la Résistance) et ainsi mieux affronter les défis du siècle nouveau.



Rémi Dalisson, élève de Maurice Agulhon, d’Alain Corbin et Pascal Ory à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, fut professeur d’histoire-géographie dans le Secondaire pendant quinze ans. Depuis 2000, il est d’abord Maître de conférences puis Professeur des Universités en histoire contemporaine à l’Université/Espe de Rouen. Il donne essentiellement des cours en Master, dirige des thèses sur Vichy et la mémoire et enseigne l’histoire politique à une classe préparatoire préparant à Sciences politiques. Il travaille sur les politiques symboliques et commémoratives, les rapports entre histoire et mémoire, les mémoires de guerres contemporaines et l’histoire de l’école publique. Il travaille aussi sur tous les lieux de sociabilité aux XIXe-XXe siècles, la formation des enseignants et la laïcité, et a publié une dizaine d’ouvrages sur ces sujets.





"La légende noire de Marie-Antoinette" de Annie Duprat



Comment celle que son beau-père Louis XV avait affectueusement surnommée "la petite rousse" à son arrivée à Versailles en 1770 est-elle devenue "la rousse royale" sur une caricature diffusée en juin 1791 (fuite à Varennes) ? Est-ce en raison de mœurs, réelles ou fantasmées, puisqu’on traite successivement de "catin", "tribade", "Messaline moderne" une femme qui ne pouvait être qu’une "Nouvelle Médicis", donc, à la fin, une "créature de l’Enfer" ? La légende noire de Marie-Antoinette est fondée sur des raisons politiques, car elle personnifiait un choix diplomatique honni, le traité d’alliance avec l’Autriche de Marie-Thérèse, signé lorsqu’elle n’avait qu’un an. Elle est donc une "garce autrichienne, fléau et sangsue des Français", dont on observe sans se lasser tous les faits et gestes. La déroute finale de la monarchie et la Révolution française auraient-elles été causées par "Louis le traitre et sa putain", "Madame Déficit", "Madame veto" ?



L’opinion publique a joué un rôle crucial dans le déclenchement et le déroulement de la Révolution française, les attaques contre la reine y occupant une place de choix. Elle-même n’est pas dupe puisque, dans une lettre à son frère Léopold, elle écrit qu’elle a perdu la guerre d’opinions qui lui est faite…





"La légende rose de Marie-Antoinette" de Annie Duprat



Qu’elle est donc jeune, belle et enjouée l’archiduchesse d’Autriche, Maria-Antonia de Habsbourg-Lorraine, qui arrive à Versailles en 1770 épouser Louis-Auguste, duc de Berry, dauphin de France et devenir, au décès de Louis XV en 1774, reine de la plus brillante monarchie d’Europe. Ravie d’échapper aux pesanteurs de Vienne et au regard soupçonneux de sa mère, l’impératrice Marie-Thérèse, la jeune fille ensorcelle la cour de Versailles, privée de reine depuis le décès de Marie Leszczynska en 1768. Amoureuse de la mode, coquette autant que séductrice, passionnée par les arts et les jeux, elle fascine par son élégance et son audace, qui fait jaser autant que ses coiffures sont hautes. Au XVIIIe siècle naît un "style Versailles", qui est un style Marie-Antoinette aux yeux de toute l’Europe. Pourtant, elle n’oublie pas de jouer son rôle de reine, se rend dans les hôpitaux auprès des pauvres - et va même jusqu’à adopter et soigner l’éducation de plusieurs d’entre eux. Son goût pour les bijoux a crédibilisé le piège organisé par une aventurière au nom de l’un de ses soupirants, le cardinal de Rohan et, lorsque le scandale de l’affaire dite du "collier de la reine" éclate, elle trouve refuge dans son cher petit Trianon, ouvert aux seuls intimes, met des rubans au cou de moutons bien propres venus de la Bergerie royale de Rambouillet, lit Rousseau et joue du Beaumarchais au théâtre sans se soucier des remontrances de son royal mari ni mesurer la puissance des critiques formulées dans ces œuvres. Chassée de Versailles en octobre 1789, elle devient grave aux Tuileries, tente d’arrêter le cours de l’Histoire en aidant la contre-révolution avant d’être recluse au Temple et guillotinée le 16 octobre 1793.



Professeure des Universités (histoire moderne), Annie Duprat est spécialiste d’iconographie historique et du rôle de la propagande dans l’Histoire par l’image et par les textes. Elle a notamment publié Histoire de France par la caricature, Larousse, 1999, Le roi décapité. Essai sur les imaginaires politiques, Cerf, 1992, Les rois de papier. La caricature de Henri III à Louis XVI, Belin, 2002, Marie-Antoinette. Une reine brisée, Perrin, 2006, Marie-Antoinette. Images et visages d’une reine, Autrement, 2013. Elle a édité "Les affaires d’Etat sont mes affaires de cœur". Rosalie Jullien, une femme dans la Révolution, 1775-1810, Belin, 2016.





