Mettre à l'honneur des artistes jusqu'ici absents du marché des produits dérivés



Porté par des fans de bande dessinée, le projet bd-shirt.art s'est construit dans le but de satisfaire une demande réelle de produits dérivés liés à l’univers d’artistes jusqu’alors absents du marché. Pour son lancement, le site propose donc une collection qui rend hommage à trois des pères fondateurs de la SF française, Enki Bilal, Philippe Druillet et Tanino Liberatore.





10 modèles validés par les artistes eux mêmes



L'équipe bd-shirt.art collabore étroitement avec les auteurs ou leurs ayants droit pour définir un catalogue respectueux de la démarche artistique d’origine. Ainsi, l’ensemble des 10 modèles qui composent la collection présentée pour le lancement du site a fait l’objet d’une étude et d’une validation par les auteurs concernés.

Pour élaborer cette première collection le choix des oeuvres s'est porté sur Exterminateur 17, La Foire aux Immortels et Sacha d'Enki Bilal, La Nuit, Electric Ladyland, Féroce, Sloane 66 et le Sceau de Phlippe Druillet, ainsi que Ranx Plugged et Ranx Amen de Tanino Liberatore.





Etendre le concept à d'autres artistes



A terme, l'ambition de bd-shirt.art est d'enrichir régulièrement son catalogue avec de nouvelles collections issues aussi bien de collaborations avec des auteurs majeurs qu'avec des artistes émergents. Toujours avec le même objectif de mise en valeur d'oeuvres graphiques originales emblématiques des différents courants de la bande dessinée.



Un mot des auteurs

"Un plaisir de voir mes hallucinations prendre vie sur T-Shirt." Philippe Druillet



"Quand on m'a présenté l'idée des T-Shirts, j'ai saisi l'occasion pour faire revivre le personnage. C'est important de porter Ranx dans son c...œur. Amen." Tanino Liberatore



"Je suis ravi de voir ces travaux ressurgir sur T-Shirt, ça leur donne une nouvelle jeunesse !" Enki Bilal





Festival d'Angoulême 2019



L'équipe de bd-shirt.art présentera sa collection de lancement aux visiteurs du 46e festival d'Angoulême, lieu d'exposition : Para BD, emplacement H8.





Informations et tarifs



L'ensemble des modèles vendus sur le site sont réalisés en impression par sérigraphie, permettant un rendu graphique fidèle aux œuvres originales et assurant la meilleure durée de vie des motifs.



Gramage : 205g/m2 - Taille : du S au XXL



Prix : 24,90 euros TTC hors frais de livraison





Disponible exclusivement sur www.bd-shirt.art





