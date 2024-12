culture



Fraichement sorti de Sciences-Po, un jeune intellectuel se retrouve projeté dans le monde sauvage des exactions de tous les bords. Il note le quotidien de son régiment, des discussions philosophiques aux tortures entr’aperçues. Les désillusions politiques (François Mitterrand était ministre de la Justice et signa les lois d’exceptions qui causèrent plus de 1500 condamnations) et l’amour y tiennent également une grande place.



Retrouvés après presque 70 ans, ces carnets "brut de décoffrage" éclairent d’un jour nouveau le quotidien du million d’appelés qui servirent en Algérie.

En pacifiant l’Algérie

Envoyé en Algérie après ses études à Sciences-Po, Jean-Luc Tahon a vécu une partie de sa jeunesse au Maroc. Après une carrière réussie dans la publicité, il a ouvert un imprimerie d’art et édita de nombreux artistes.