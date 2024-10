culture



À l’occasion de la création de Délinéation, le troisième album du projet Jude Aston, l’auteur-compositeur et interprète Julien Guery s’est entouré de nombreuses compétences en matière de production, graphisme et crowdfunding notamment, la production de ce "self-made" album ayant été financée par une campagne sur la plateforme KissKissBankBank.



"Les artistes aujourd’hui sont souvent très isolés, nombreux sont ceux en particulier qui peinent à financer et à promouvoir leurs créations", explique-t-il. "Et 80 % des projets de financement participatif échouent faute d’avoir été bien conçus et promus."





Label collaboratif



De ce constat est né Octopus.Art, fruit de la collaboration de Jude Aston avec l’artiste graphique LeCholito. Association loi 1901, ce premier label collaboratif dédié à la création artistique, ouvert à tous, a pour ambition de fournir un service de gestion de projets allant de la définition des choix artistiques à la recherche de financement (mise en place de crowdfunding, définition des budgets).



"Le conseil d’administration de l’association étudiera les projets artistiques qui lui seront soumis et cherchera à apprécier l’aide éventuelle qui pourra leur être apportée", explique Julien Guery.





Réseau de talents



À terme, Octopus.Art entend fédérer un réseau de talents, susceptibles d’être mobilisés ponctuellement. "Selon la nature de chaque projet, chacun des adhérents pourra ainsi apporter sa pierre à l’édifice, qu’il soit musicien, photographe, réalisateur, auteur, danseur ou encore metteur en scène", souligne Julien Guery, "Il s’agit ainsi de soutenir un réseau d’entraide entre artistes afin de donner naissance à des projets aboutis prêts à conquérir le grand public".





À propos de Octopus.Art



Association loi 1901, Octopus.Art est le premier label collaboratif au sein duquel les artistes s’entraident, chacun dans son domaine respectif, dans le but de sortir les créateurs de leur isolement et de donner naissance et promouvoir des projets artistiques.



À l’occasion du lancement du site internet de l’association www.octopus-art.fr, le troisième album de Jude Aston, Délinéation, sera proposé à la vente en ligne en éditions Vinyle 33 tours et CD Digipack. Délinéation est également disponible en édition digitale sur Deezer, Spotify, Apple Music et Amazon Music.



