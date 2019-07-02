 27717tt

Du lundi au vendredi de 8H Ã  19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiquÃ©

24 | CommuniquÃ© de presse

print
culture

ThÃ©Ã¢tre : 'DÃ©livrez-nous du mÃ¢le', comÃ©die fÃ©ministe Ã  partir du 17 fÃ©vrier Ã  La ScÃ¨ne Parisienne

Published on 04/02/2026 Ã  14:20

AprÃ¨s un succÃ¨s remarquÃ© en tournÃ©e, la comÃ©die irrÃ©vÃ©rencieuse "DÃ©livrez-nous du mÃ¢le", dÃ©bute ses reprÃ©sentations parisiennes Ã  La ScÃ¨ne Parisienne, Ã  partir du 17 fÃ©vrier. Ecrite par Antoine Beauville, la piÃ¨ce met en scÃ¨ne la rencontre explosive entre fÃ©minisme et religion, sur fond de critique des injonctions sociales au bonheur et Ã  la rÃ©ussite.



 

On a fait la bringue dans un monastère hier soir ? J'ai un moine dans mon canapé

Comédie à deux personnages, "Délivrez-nous du mâle" met en scène Lola, femme de pouvoir, sexy, brillante et célibataire, qui dirige une armée de financiers à la testostérone affirmée. Au lendemain d’une soirée (très) arrosée, elle se réveille avec un moine, Frère Félicien, installé dans son canapé. À partir de là, tout dérape. Quand Dieu - dont la voix n’est autre que celle de Chantal Ladesou - décide de s’en mêler, le face-à-face devient jubilatoire, absurde et profondément subversif. 

Avec un humour incisif et une liberté de ton assumée, la pièce interroge la place de la femme, la religion et les schémas patriarcaux, en multipliant les ruptures comiques. "Délivrez-nous du mâle est une comédie sur et pour les femmes que tous les hommes devraient voir", revendique son auteur.

Sur scène, Claire Hoffmann incarne une Lola flamboyante, moderne et pleine de contradictions, tandis que Fabien Cecchini endosse avec malice la robe de bure du truculent Frère Félicien. Leur duo fait mouche, alternant provocation, tendresse et éclats de rire, dans une mise en scène rythmée et efficace. 

Créée en 2016 et reprise avec succès en 2025, la pièce connaît un nouvel élan grâce à cette distribution, avant de s’installer à Paris du 17 février au 28 avril 2026, après avoir déjà conquis les scènes de province.


L'équipe de "Délivrez-nous du mâle" se propose de recevoir les journalistes selon leurs disponibilités pour échanger autour de la pièce
 



Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

Informations pratiques

  • Lieu : La Scène Parisienne - Paris 9e
  • Dates : Tous les mardis, du 17 février au 28 avril 2026 (séance à 21h15)
  • Auteur : Antoine Beauville
  • Mise en scène : Carole Barbier
  • Avec : Claire Hoffmann, Fabien Cecchini
  • Voix de Dieu : Chantal Ladesou
  • Production : Bleu Blanc Ciel


Réseaux sociaux : 
www.instagram.com/bleu_blanc_ciel
www.instagram.com/fabien.cecchini.artiste


Contatc presse

Adeline Bonin - Bleu Blanc Ciel Production
Email : bleu.blanc.ciel33@gmail.com

Fabien Cecchini
Email : cecchini.fabien.33@gmail.com
Tel : 06 03 84 82 95

 

CommuniquÃ© publiÃ© par Bonin Adeline
Published on 04/02/2026 Ã  14:20 sur 24presse.com
Bonin Adeline
Bleu Blanc Ciel


Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Documents

Dossier de presse - DNDM medias.pdf

Send email to
Bonin Adeline

Company : Bleu Blanc Ciel

Press contact

Bonin Adeline
Bleu Blanc Ciel

Contacter
Diffuser
un communiquÃ©
de presseLancer une diffusion

Derniers communiquÃ©s de presse de la catÃ©gorie "culture"