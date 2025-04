economie

DBC organise le 17 mai 2025, une conférence inédite dédiée à l’entrepreneuriat, à l’investissement et au développement sur le continent africain. L’objectif est d’offrir aux entrepreneurs les outils, les connaissances et le réseau indispensables pour mener avec succès leur projet d'investissement en Afrique.



Avec pour ambassadrice la présidente de Hewlett-Packard Afrique, Elizabeth Moreno, par ailleurs ex-ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances, le forum présentera un plateau composé de décideurs africains et français, issus des secteurs économiques, politiques et diplomatiques. Il s'adresse aux entrepreneurs, investisseurs, professionnels du développement, organisations publiques et ONG, ainsi qu'aux étudiants et jeunes diplômés intéressés par l'entrepreneuriat, l'innovation et l'impact économique en Afrique.

Une opportunité unique de renforcer les liens entre différents acteurs du développement et de contribuer ensemble à l’essor économique du continent. L'évènement attend plus d'un millier de visiteurs.





Au programme :

Tables rondes : Des temps d'échanges entre experts et entrepreneurs autours des défis et des opportunités qui s'ouvrent à l'Afrique. Focus sur les secteurs clés du numérique, de l'agriculture et des énergies vertes.

Conférences : Présentation d’une thématique par un intervenant en particulier afin de créer un environnement propice à l’apprentissage, à l’innovation et au développement de solutions concrètes pour relever les défis rencontrés par les participants.

Pitchs de startups et porteurs de projets : 5 à 6 startups ou porteurs de projets sélectionnées présentent leur projet devant un panel d'investisseurs et d'experts. Suivi d’une session de questions-réponses et feedbacks en direct.

Networking : Le temps accordé au networking doit permettre aux participants de tisser des liens professionnels, d’échanger des idées et de découvrir de nouvelles opportunités. L’objectif est de créer des connexions durables qui favorisent la collaboration, le partage de ressources et l’émergence de projets communs.



Cette première édition du Forum Richesse d'Afrique s'est donné pour objectifs de :

Promouvoir l'entrepreneuriat et l'investissement en Afrique

Créer un réseau entre entrepreneurs, investisseurs et décideurs

Mettre en avant des initiatives et projets innovants

Sensibiliser aux enjeux du développement durable en Afrique

Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici

A propos du Diambilay Business Center (DBC)

Fondé en 2023 par le Dr. Jean-Clément Diambilay, le Diambilay Business Center (DBC) est un incubateur et accélérateur d’entreprises dédié à l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs. S’appuyant sur des programmes structurés de mentorat, de formation et de réseautage, DBC favorise la création d’emplois durables, l’indépendance financière des jeunes et la lutte contre la pauvreté, pour une Afrique prospère tournée vers l’avenir.

"Diambilay Business Center est plus qu’un simple espace d’incubation, c’est un écosystème où les idées prennent vie, où les visions se transforment en réalités tangibles, et où les défis d’aujourd’hui deviennent les succès de demain." - Dr. Jean-Clément Diambilay



Plus d'informations : https://www.diambilaybusinesscenter.org