economie





Du 9 au 11 février 2026, Wine Paris, le salon international de référence du secteur vitivinicole, ouvrira de nouveau ses portes à Paris Expo Porte de Versailles.

Avec 1 350 exposants, une surface d’exposition de 12 000 m² en progression constante, l'Italie est le deuxième pays le plus représenté sur l'évènement après la France, illustration de la vitalité de son vignoble, la richesse de ses territoires et le dynamisme de ses entreprises.

La délégation italienne coordonnée par l'Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE), agence gouvernementale qui a pour mission de contribuer au développement international des entreprises italiennes et accompagne les investisseurs étrangers en Italie, rassemblera 130 producteurs de vins et spiritueux, répartis entre le Hall 5.1 dédié aux vins et le Hall 2.2 - Be Spirits, offrant un panorama complet de l’excellence italienne, entre tradition, innovation et ouverture internationale.

L'inauguration du Pavillon Italie sera l'occasion de réunir institutionnels, producteurs et professionnels du secteur. Elle se déroulera en présence de :

M. Francesco Lollobrigida, Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et des Forêts,

Mme Emanuela D’Alessandro, Ambassadrice d’Italie en France,

M. Matteo Zoppas, Président de l’Agence ICE.



Nous serions heureux de vous accueillir à cette occasion pour échanger sur les enjeux, les tendances et les perspectives du secteur vitivinicole et des spiritueux italiens sur les marchés internationaux.



L'inauguration aura lieu à 12h30 au stand de l'agence italienne du commerce extérieur, Hall 5.1. Les journalistes présents sur place pourront échanger avec les membres de la délégation, dont Francesco Lollobrigida et Matteo Zoppas, à la suite de la cérémonie.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou demande d’interview.





Contact presse



Ingrid Synenko-Beurais - Velvet Wonton

Email : Ingrid@velvetwonton.com