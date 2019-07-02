24 | Communiqué de presse
Réouvrir des mines écologiques en France ? A Jarny (54), Jean-François Daville démontre que c'est possible
Published on 15/12/2025 à 12:44
Un projet officiellement examiné par l’État
Après avoir pris connaissance de la pré-étude du projet visant à relancer l'exploitation d'une mine de fer à Jarny, le Président de la République a mandaté son Chef et Directeur de cabinet pour répondre à Jean-François Daville, avant de saisir la Sous-Préfète de Meurthe-et-Moselle ainsi que le Ministre de l’Industrie et de l’Énergie,afin d’instruire le dossier dans le cadre de la stratégie nationale de souveraineté minérale.
Jean-François Daville a ensuite été reçu au Ministère de l’Aménagement du Territoire à Paris, puis en Sous-Préfecture, confirmant que son projet est désormais analysé par les autorités compétentes.
Un accord industriel signé avec SP Capital - News Solar
Le 3 novembre 2025, un accord-cadre inédit a été signé avec SP Capital pour la société NEWS SOLAR, pionnière française de l’hyper-concentration solaire (95 % de rendement, stockage thermique jusqu’à 3 000°C).
Cet accord prévoit :
- Une alimentation énergétique 100 % renouvelable et autonome du site minier
- La possibilité de fusion continue du minerai sur place à 1 600 °C - une première mondiale
- Un engagement d’achat annuel de 144 000 tonnes de minerai
- La perspective du premier haut-fourneau à coulée continue alimenté par énergie solaire en France. Cette technologie est entièrement conçue et fabriquée en France.
Un projet national, rentable et créateur d’emplois
La pré-étude économique prévoit :
- Une nationalisation partielle de la gouvernance
- Jusqu’à 80 % de subventions publiques
- Environ 150 emplois directs et 1 000 emplois indirects
- Un chiffre d’affaires annuel pouvant atteindre 340 M€
- Un site climato-positif grâce au stockage minéral du CO2
Le propriétaire du terrain de l’ancienne mine a déjà accordé à Jean-François Daville un accès pour les études technico-géologiques, facilitant le lancement des investigations.
Ce projet s’inscrit pleinement dans les priorités françaises et européennes : souveraineté minérale, transition énergétique, réindustrialisation et économie circulaire.
Une vision pour Jarny et pour la France
"Je n’attends rien pour moi. J’apporte une solution, une méthode et une conviction au service du pays. Là où le fer lorrain a bâti la Tour Eiffel, Jarny peut bâtir l’industrie propre de demain." - Jean-François Daville
Le projet a déjà été relayé par plusieurs médias (Républicain Lorrain, France Bleu Lorraine, Journal des Entreprises, Re France, La Gazette Française), attestant de l’intérêt public croissant autour de cette initiative structurante.
À propos de ean-François Daville
Jean-François Daville est entrepreneur depuis 2009, maître d’œuvre, expert en bâtiment, créateur du site autonome Le Bold’air, auteur de l’autobiographie « Et pourtant, je l’ai fait », et président du Groupe Daville.
Il porte la devise : "De l’entreprise à la mairie : la même exigence"
Pour consulter la pré-étude stratégique complète : www.daville-municipale.fr
