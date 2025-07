economie

Redynamiser le bassin ferrifère lorrain et participer à la souveraineté industrielle nationale

Aujourd'hui, la France importe 12,5 millions de tonnes de minerai de fer par an, en provenance principalement de pays extra-européens (Australie, Brésil, Canada, Inde, Afrique du Sud,...), augmentant considérablement l'empreinte carbone du secteur sidérurgique ainsi que sa dépendance extérieure.



Porté par Jean-François Daville, le projet de remise en exploitation de la mine de fer de Jarny a pour ambition de rompre avec cette tendance en marquant le retour de l'activité minière dans un territoire historique de l'industrie sidérurgique française. Il prévoit ainsi la création de 100 à 200 emplois directs (opérateurs, ingénieurs, maintenance, gestion environnementale…) et jusqu’à 1 000 emplois indirects (logistique, sous-traitance, services, restauration…).

A terme, il s'agit d'extraire 2 millions de tonnes de minerai par an, d'un sous-sol qui, selon les estimations, abrite des réserves évaluées à 300 millions de tonnes. Et ce dans une logique résolument contemporaine, à la fois écologique, circulaire, stratégique et décarbonée.

"Ce projet s'inscrit dans une démarche de relocalisation industrielle et de renforcement de notre souveraineté minière", déclare Jean-François Daville. "Il répond aux besoins croissants de l'industrie française tout en créant des emplois durables sur notre territoire."





Innovation technologique et respect environnemental

La future mine de Jarny a pour vocation de valoriser des ressources restées inexploitées depuis près de 50 ans en s'appuyant sur des technologies modernes et respectueuses de l'environnement, permettant une extraction souterraine propre, durable, automatisée et sans nuisances.



"Notre ambition est de bâtir la première mine circulaire et climato-positive de France qui, au lieu d’émettre, stocke durablement du CO2.", rapporte Jean-François Daville, "En piégeant du carbone dans les roches remblayées, nous passons d’une industrie polluante à une solution climatique active, modèle reproductible dans d’autres anciens bassins miniers."

Par ailleurs, ce projet s’inscrit dans les grandes priorités stratégiques françaises et européennes :

Souveraineté minérale,

Réindustrialisation des territoires,

Décarbonation des filières industrielles,

Transition énergétique (éolien, solaire, géothermie),

Gestion durable des déchets inertes.



L'intérêt de l'Elysée et du ministère de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation

Ce projet inédit en France, nécessitant un investissement initial évalué à 700 millions d'euros, suscite d'ores et déjà un vif intérêt de la part des pouvoirs publics, conscients de l'enjeu stratégique que représente la relance de l'activité minière en France.



Ainsi, après avoir reçu des échos favorables de la part du chef de cabinet du Président de la République ainsi que de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, mais également d'acteurs privés tels le Groupe Arcelor Mittal, Jean-François Daville a été invité à présenter son projet au ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, le 13 août prochain.

Jean-François Daville, par ailleurs candidat aux élections municipales à Jarny, dévoilera le projet et sa pré-étude lors d'un débat citoyen qui se tiendra dans la commune, le samedi 26 juillet 2025.



