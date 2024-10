emploi

L’intérêt pour le domaine de l'intelligence artificielle croît désormais rapidement et suscite de grands espoirs. L'augmentation des volumes de données et la mise au point de nouvelles techniques telles que l'apprentissage profond (Deep Learning) permettent d'entrevoir de grands développements dans le domaine et une mutation en profondeur de la société. Selon une étude menée par le cabinet d'analyse Tractica, le marché mondial de l'IA devrait atteindre 36,8 milliards de dollars d'ici à 2025, soit une multiplication par 50 depuis 2016. Le gouvernement a d'ailleurs affirmé le 29 mars 2018 à l'occasion de la remise du rapport Villani son grand intérêt pour l'intelligence artificielle et a dévoilé la stratégie française incluant un plan de financement de 1,5 milliards d'euros.

L'intelligence artificielle représente effectivement une grande opportunité pour la France, qui dispose de formations ayant trait à l’intelligence artificielle de très grande qualité et dont le niveau est mondialement reconnu. Les français sont d'ailleurs extrêmement présents au sein des pôles intelligence artificielle des GAFA. A titre d'exemple, Yann leCun, l'un des inventeurs du concept d'apprentissage profond, est directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Facebook. François Chollet quant à lui est chercheur en IA chez Google et auteur d'un outil open source utilisé par plus de 200 000 chercheurs en intelligence artificielle et développeurs de par le monde.

La filière de l'intelligence artificielle est donc extrêmement porteuse pour les étudiants et il est tout à fait logique que ces français qui ont réussi déclenchent des vocations. Cependant, s'orienter dans le domaine n'est pas évident : la transversalité de l’intelligence artificielle contribue à compliquer l’orientation des jeunes désireux de se former : les cursus dont l’intitulé fait explicitement mention de l’intelligence artificielle sont rares, car celle-ci peut être abordée selon une multitude d’angles. Or, il n'existait pas jusqu'à présent de recensement des formations liées à l'intelligence artificielle.



ActuIA a donc réalisé, avec la collaboration des responsables de formation des universités françaises et grandes écoles, une présentation claire et exhaustive de l’offre de formations en intelligence artificielle disponibles en France.



Cette liste qui présente 38 formations en intelligence artificielle, dont 32 masters, 3 licences, 2 diplomes d'ingénieur et 1 formation continue est le résultat de deux mois de travail en collaboration avec les universités et grandes écoles.



Pour consulter la liste des formations :