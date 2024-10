emploi

L’essor du travail indépendant : une opportunité pour les hommes et les organisations, une chance pour l’emploi et l’économie



Mobilité, réactivité, flexibilité, instantanéité...Tels sont les nouveaux maîtres-mots de l’économie et du monde du travail qui doivent faire face à de profonds bouleversements pour relever des défis majeurs pour l’avenir de notre pays.



Le fondateur de AlloMinute Daniel Pardo souligne, "AlloMinute est le fruit de la passion qui m’anime : faciliter le travail indépendant dans les meilleures conditions. Les mutations économiques actuelles conduisent les organisations à modifier leur manière de fonctionner et de gérer leurs talents. Dans ce contexte, celles-ci recourent de plus en plus à l’externalisation de certaines de leurs activités (communication, marketing, etc.) afin de rester centrées sur le coeur de leur métier et de générer ainsi d’autres avantages. L’externalisation amène naturellement les chefs d’entreprise à ne plus se focaliser sur des postes ou des emplois. Il devient plus aisé de réfléchir en mode projet et d’externaliser les services nécessaires à la réalisation de chaque projet particulier."



Parmi les modes d’exercices du travail indépendant, la mission de courte durée offre une solution en plein développement, en adéquation à la fois avec les aspirations des travailleurs indépendants et les besoins des entreprises. Ce mode de travail indépendant soulève toutefois de nombreuses problématiques de mise en relation entre Talents indépendants désireux d’offrir leurs prestations et Entreprises clientes qui désirent recourir à des experts de haut vol. C’est la raison d’être de AlloMinute.com





La particularité de AlloMinute



A la différence des plateformes de mise en relation entre indépendants et sociétés, AlloMinute permet aux sociétés de choisir directement les prestations qui répondent à leurs besoins.



Au préalable les experts indépendants ont été triés sur le volet et ont posté les offres de leur spécialité. Par exemple :

- Les services d’un recruteur indépendant peuvent directement être commandés en ligne.



- La mise en place d’une présentation PowerPoint proposée par un freelance peut directement être commandée en ligne en quelques clics.



Si les sociétés ne trouvent pas directement les prestations correspondant à leurs besoins, alors elles peuvent réaliser une "commande sur-mesure". Dans ce cas le site transmet la commande aux experts les plus enclins à répondre.



Daniel Pardo complète : "L’important est de référencer les offres de Talents triés sur le volet dont on est certains qu’ils réaliseront leur mission dans les règles de l’art. Il ne s’agit pas de rentrer dans une course au nombre d’indépendants référencés mais être très exigeants en termes de qualité".





A propos de Daniel Pardo



Daniel Pardo, ancien manager de transition, est l’auteur de quatre livres sur le travail indépendant dont "Travaillez comme indépendant en mode mission" et le fondateur de Flexi-Entrepreneur, une société spécialisée en portage salarial pour experts indépendants.





