emploi





Le constat

Seulement 10 à 15 % de CV réussissent aujourd’hui à passer la barrière de sélection réalisée par l’intelligence artificielle. Ce constat pousse à revoir en profondeur les méthodes de recherche pour les demandeurs d’emploi et pour les freelances. Investir dans les nouvelles compétences, obtenir les certifications est devenu primordial.



Optimiser les candidatures grâce à l'iA



Les candidats en recherche de missions ou de CDI envoient leur candidature sur le site de circle-guest.com. Ce dernier organise les entretiens, les tests et les rapports iA pour optimiser la mise en relation avec les entreprises dans le cadre d’un plan d’action.



S’appuyant à la fois sur l’expertise métier des coachs et sur la technologie, Circle-guest.com réalise un dossier de compétences en étudiant les forces, les faiblesses et les opportunités de chaque candidat avant de le communiquer aux entreprises.





Favoriser un processus de recrutement plus efficace et plus rapide



Circle-guest.com sélectionne les meilleurs profils, y compris les personnes en reconversion professionnelle et les candidats de plus de 50 ans qui peinent à renouer avec le marché du travail.



Le but, éviter le parcours de combattant aux talents qui démultiplient les candidatures sans succès et faire gagner du temps aux entreprises en leur proposant des profils testés et qualifiés pour chaque métier.

A propos de Circle-guest.com

Fondée en 2022, Circle-guest.com vient de franchir le cap de 1200 candidats et capitalise un vivier d’entreprises sur l’ensemble du territoire européen.

Plus d'informations : www.circle-guest.com