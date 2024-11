emploi

L’événement Octobre Rose, qui permet de soutenir le dépistage du Cancer du sein, a mobilisé plus de 20 000 personnes à Bordeaux en 2023(1).



20 000, c’est également le nombre de salariés qui ont sollicité Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine entre 2021 et 2024 pour s’engager dans une nouvelle voie professionnelle, souvent animés dans leur démarche par les mêmes valeurs que les participants d’Octobre Rose : entraide, solidarité, soutien et partage.



Un engouement en adéquation avec les besoins en recrutement parfois freiné par des budgets contraints qui ne permettent pas de financer l'ensemble des projets.



C'est ce que révèlent les chiffres produits par l’association paritaire, qui accueille chaque année plus de 5 000 demandes de candidats à la reconversion.







La reconversion comme levier pour couvrir les besoins de recrutement croissants du secteur

Sur les 9 000 dossiers de financement traités entre janvier 2021 et aujourd’hui dans le cadre du dispositif Projet de Transition Professionnelle (PTP, ex-CIF), plus d’un dossier sur 5 concernait une reconversion vers un métier de l’humain(2), au premier rang desquels le secteur sanitaire (aide-soignant, infirmier, puéricultrice) et social (conseiller en insertion professionnelle). Viennent ensuite des projets de reconversion pour l’assistance auprès des enfants, l’accompagnement médico-social, l’intervention sociale ou encore pour le métier de mandataire judiciaire.

Au niveau régional, plus de 259 000 néo-aquitains exercent un métier dans les domaines de la santé, de l’action sociale, du maintien à domicile et des services à la personne, soit 11% de l’emploi total. Et, selon les estimations, entre 15 000 et 17 500 postes, soit 5,8% des effectifs, seront à pourvoir chaque année à l’horizon 2027 (comprenant 2 370 à 5 000 créations de postes et 12 740 départs en retraite)(3).



Les projets de reconversion des actifs occupés vers ces métiers-là pourraient ainsi venir concourir à couvrir en partie ces besoins en main d’œuvre.





Des financements qui peinent à accompagner la tendance



Cependant, les ressources financières de l’association Transitions Pro Nouvelle-Aquitaine ne le permettent pas. En effet, le coût moyen d’un dossier PTP (formation + maintien du salaire à 100% pendant toute la durée de la formation) revient à 27 000 euros.



Entre 2021 et septembre 2024 sur les près de 1 900 dossiers PTP déposés pour un projet de reconversion vers un "métier de l’humain", environ 700 dossiers, soit plus d’un tiers, n’ont pu être financés.



Malgré les restrictions budgétaires, Transitions pro Nouvelle-Aquitaine n’a eu de cesse de soutenir la cause de ces salariés volontaires pour accéder à un métier tourné vers les autres. C’est ce qui a notamment permis de nouer des partenariats avec les OPCO. Transitions pro Nouvelle-Aquitaine coopère ainsi depuis 3 ans avec l’OPCO Santé afin de sécuriser le financement d’une quinzaine de salariés par an qui souhaitent s’engager sur le parcours triennal d’infirmier. De même, les fonds alloués par l’OPCO EP (OPCO des entreprises de proximité) permettent de financer plusieurs parcours d’auxiliaire de puériculture.



Toutefois les recherches d’autres partenariats se poursuivent avec toujours le même objectif : sécuriser au maximum les parcours de reconversion entrepris vers les métiers de l’humain, pour lesquels les besoins en main d’œuvre vont continuer d'augmenter.

