Les 10 lauréats, tous entrepreneurs de 18 à 30 ans, ont reçu la "Boîte 100 jours" contenant les outils indispensables pour monter sa boîte : 2 500€, un parrain, un accompagnement juridique et comptable, des assurances…

103 projets étaient présentés pour cette 7ème édition sur le site www.100jourspourentreprendre.fr qui ont reçu plus de 70 000 votes du public. Parmi les plus populaires, 20 projets ont été invités à pitcher devant le Jury 100 jours, constitué de 50 membres, partenaires du concours, anciens lauréats et entrepreneurs ou investisseurs.

Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à entreprendre et "100 jours pour entreprendre" fait encore mieux que la parité : parmi les lauréats, 7 des 10 projets sont dirigés ou co-dirigés par des femmes.



Mais les jeunes entreprennent également partout en France : les lauréats cette année développent leur projet en région parisienne, Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes ou encore dans les Hauts-de-France.





Les 10 lauréats 2018

J'adopte une poule, Claire-Sophie Martel, Sindbad Khlif (23 ans), Paris Service d'abonnement mensuel qui permet d'adopter la poule de son choix, élevée en plein air et à proximité de chez soi, et de recevoir régulièrement ses œufs frais et bio. www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=claire-sophie-martel Capsit, Bilel Belbecir (30 ans), Neuville-sur-Saône Première machine connectée qui permet de passer directement du grain à la capsule de café (capsules biodégradables). www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=bilel-belbecir E-Beton, Charles Dassonville, Louis-Marie Bonhoure (23 ans), Paris Solution digitale dédiée aux centrales à béton. www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=charles-dassonville

Hide a Moon, Adèle Renaud, Paul Chaigne (24 ans), Poitiers Première marque 100% made in Europe à proposer des soutiens-gorge avec cachettes secrètes pour toutes celles qui aiment aller en boîte de nuit, en festival et partir en voyage. www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=adele-renaud

Mountech, Arnaud Wrede, Marine Denis (25 ans), Saint-Herblain La Feax est une nouvelle fixation éclair qui révolutionne le monde du snowboard grâce à une technologie électro aimantée qui permet de fixer rapidement la chausse à la board grâce à une commande au poignet. www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=arnaud-wrede MyStilis, Vashti Daniella Tchana Nkonta (28 ans), Amiens Première plateforme de mise en relation avec des stylistes près de chez soi. www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=vashti-nkonta Papilles et Mamies, Cyril Romanet, Charlotte Thienpont (27 ans), Bondy Service innovant de repas livrés pour bien vieillir à domicile, grâce à des recettes travaillées par les plus grands chefs, des moments de partage et d'échange avec les porteurs et des services personnalisés. www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=charlotte-thienpont Poka Maroquinerie, Elisabeth Piesse, Morgane Ruffier Meray (24 ans), Poissy La marque de maroquinerie POKA utilise la couleur, l’impression sur cuir et le concept de rabats interchangeables, pour une collection qui offre de multiples combinaisons. www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=morgane-ruffier-meray Umòja, Dieuveil Ngoubou, Lancine Koulibaly (25 ans), Brest Marque de baskets singulières et solidaires qui valorisent l'artisanat traditionnel en combinant innovation, modernité et respect de l'environnement. www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=dieuveil-ngoubou WeBar, Robin Gerard, Jean-Baptiste Le Reste, Anne Christine Hubault (29 ans), Paris Application pour commander et payer directement ses consommations depuis son smartphone. www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=robin-gerard Des soutiens importants



