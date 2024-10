entreprises

Objectifs atteints pour 2018



Avec un chiffre d’affaires de 90 millions d’euros contre 77,6 millions en 2017, le groupe de services numériques a enregistré l’an dernier un taux de croissance organique de 16%. Il affiche un résultat net de 3,5 millions d’euros, en progression de 38% par rapport à 2017, et un EDITDA de 6,4 millions d’euros, soit 7,1% de son chiffre d’affaires. Ces très bons résultats lui permettent de diminuer son endettement net consolidé de 2,8 millions d’euros, et de poursuivre une politique de recrutement dynamique.



En 2018, Néo-Soft a recruté 390 consultants, soit plus d’un recrutement par jour. Lauréate du label "Happy At Work", l’ESN soigne ses arguments pour attirer de nouveaux collaborateurs dans un secteur en pénurie : politique sociale attractive, absence de période d’essai employeur et de clause de mobilité, etc…



Le management horizontal et la proximité sont des éléments forts de la culture d’entreprise : "Nous gardons une taille humaine tout en faisant preuve de détermination à grandir. Notre objectif est de doubler de taille d’ici 2023", déclare Soïg Le Bruchec, fondateur et PDG de Néo-Soft.





Perspectives 2019-2020



En 2019, l’entreprise continue sur sa lancée avec un chiffre d’affaires prévisionnel de 104 millions d’euros (+15%) et un objectif de recrutement de 450 collaborateurs. Pour ancrer son positionnement sur le marché, Néo-Soft développe une double stratégie, en intensifiant son implantation à l’international et en déclinant de nouvelles offres.



Après le rachat en 2017 de Prox-IT, AFG Lille (secteur du retail), et Cogital (cybersécurité), Néo-Soft poursuit sa logique de spécialisation en déclinant de nouvelles offres "métiers" dans les secteurs de la santé et de la prévoyance.



Un pôle d’expertise autour de la Data est aussi en cours de création, venant compléter la palette actuelle de services de Néo-Soft : conseil et gestion de projet numérique, développement web, infrastructures-réseaux et cybersécurité.



Ouverte il y a quelques mois, l’agence de Munich est ainsi la deuxième antenne de Néo-Soft à l’étranger - celle de Tunis avait été créée en 2014 - tandis qu’une troisième implantation devrait ouvrir prochainement à Madrid.



À horizon 2020, le groupe souhaite renforcer sa présence parisienne par le biais d’une opération de croissance externe significative de l’ordre de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires.





À propos de Néo-Soft



Créée à Rennes en 2005, l’entreprise de services numériques (ESN) Néo-Soft compte actuellement 13 agences et 1 300 collaborateurs répartis dans toute la France, ainsi qu’une agence à Tunis et à Munich.



Plus d’informations : www.neo-soft.fr