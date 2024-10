entreprises

Contrer la complexité et la lenteur des procédures de mise en concurrence

Au départ de la solution imaginée par Babel Balsomi, jeune entrepreneure de 26 ans, il y a d’abord un constat : celui de la complexité et de la lenteur des procédures de mise en concurrence. Dans les entreprises comme dans les administrations, il n’est pas rare de voir des employés consacrer des heures, voire des semaines, à ces missions qui ne relèvent pourtant pas de leur cœur de métier. Or, les compétences requises pour la constitution d’un appel d’offres sont extrêmement pointues et l’existence de services dédiés aux marchés est loin d’être systématique.



Ce que propose By’me Univers, c’est de faire gagner du temps aux organismes, qu’ils soient publics ou privés via une solution digitale flexible et simple d’utilisation, capable de traiter des procédures simplifiées comme des appels d’offres pouvant porter sur plusieurs millions d’euros.



Editer des appels d'offres en moins de deux heures

By’me Univers développe une prise en charge automatisée de A à Z : rédaction, structuration en lots, édition et mise en ligne, via les portails légaux et la plate- forme de la start-up, pré-qualification des réponses des prestataires. A chaque étape, l’ordonnateur de la commande peut actionner une multitude d’options, selon le degré de délégation ou les systèmes de validation souhaités.



Signatures électroniques, possibilité d’imprimer les offres, aide à l’ajustement du budget…la solution est entièrement modulable, s’adaptant aux procédures internes de chaque organisme.



Loin d’être absent du processus, l’acheteur garde la main sur le contenu de la commande et la sélection des prestataires.



Optimiser la sélection de réponses pertinentes



Grâce à un CRM dédié à la recherche de prestataires, l’acheteur peut aussi importer sa propre liste de fournisseurs tout en bénéficiant du réseau d’entreprises référencées par By’Me Univers. L’algorithme compare ensuite les différentes offres selon des processus optimisés et un panel de critères définis en lien avec l’acheteur.



Pour garantir la sélection des meilleures réponses, la start-up s’est spécialisée dans quatre principaux secteurs d’activité : la santé, la communication, le digital et le bâtiment.





Les secteurs d'activité



A ce jour, la solution est opérationnelle dans 8 secteurs : la santé, la communication, l'édition, le digital, la traduction, le conseil, les télécoms et le bâtiment.





L’esprit start up



Mis au point au terme d’un processus de recherche accompagné par HEC Challenge plus et l’Incubateur Wipse, sur le plateau de Saclay (Île-de-France), l’algorithme développé par By’Me Univers s’inscrit dans une logique d’expérimentation.



Afin d’améliorer l’expérience utilisateur et accompagner le lancement, la solution sera d’abord proposée en bêta-test : avant de s’engager, les acheteurs potentiels auront la possibilité de tester l’application en accès gratuit pendant un mois.





