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Depuis plus de 25 ans, ADVANS Group accompagne ses clients sur des projets technologiques complexes en électronique, logiciel et mécanique. Cette dynamique s’est récemment renforcée avec le développement de nouvelles expertises, notamment en cybersécurité avec CORALIUM, ou encore dans des domaines émergents comme l’Edge AI. Cette évolution s’inscrit dans un contexte de montée en puissance des problématiques de cybersécurité et du besoin de concevoir des systèmes d’intelligence artificielle capables de s’exécuter au plus près du terrain, dans des environnements contraints.



Parallèlement, ADVANS Group poursuit son développement à l’international afin d’accroître ses capacités opérationnelles. Après une première implantation en Serbie dès 2004, puis aux États-Unis en 2015 et au Portugal en 2022, le groupe accélère aujourd’hui sa présence en Europe, avec l’ouverture en 2026 d’entités en Grèce et en Italie ; d’autres projets d’implantations sont en cours. Le groupe poursuit par ailleurs ses recrutements en Europe pour accompagner cette dynamique.



Dans ce contexte, le nouveau site www.advans-group.com vise à mieux structurer la présentation du groupe et de ses principales filiales (ELSYS Design, AVISTO, MECAGINE et CORALIUM). Il met en avant :

Ses expertises sur l’ensemble du cycle de développement,

Des références projets illustrant ses savoir-faire,

Ses implantations en France et à l’international,

Ses opportunités de recrutement.

Ce nouveau site a vocation à être enrichi régulièrement, notamment autour des expertises émergentes et du développement du groupe en Europe.

"Ce nouveau site accompagne l’accélération d’ADVANS Group. Il reflète le renforcement de nos expertises, notamment en cybersécurité et Edge AI, ainsi que notre expansion en Europe." - Xavier Mongaboure, Directeur Marketing & Communication, ADVANS Group.

A propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group (1200 ingénieurs, 90M€ de chiffre d’affaires) conçoit et développe des systèmes complexes.



Le groupe s’appuie sur quatre sociétés complémentaires : AVISTO pour le développement logiciel applicatif, CORALIUM pour la cybersécurité, ELSYS Design pour les systèmes électroniques embarqués et MECAGINE pour l’ingénierie mécanique.



Implanté en Europe et aux Etats-Unis, ADVANS Group propose des solutions sur mesure pour accélérer les projets de R&D de ses clients, en combinant une expertise multidisciplinaire, des capacités croissantes en intelligence artificielle, et des modèles d’engagement flexibles.



La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses équipes et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.

Where passion leads to excellence



advans-group.com

