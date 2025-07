entreprises







Un ancrage renforcé en région Rhône-Alpes



Avec l’ouverture du site de Valence, ADVANS Group poursuit activement sa stratégie de développement régional. Cette implantation s’inscrit dans un plan de croissance ambitieux qui vise à atteindre 300 ingénieurs en local dans les prochaines années, en s’appuyant à la fois sur ses bases actuelles et sur de nouvelles implantations à venir à Annecy, Saint-Étienne ou Clermont-Ferrand.



Pour Olivier Kuntz, directeur régional d’ADVANS Group : "L’acquisition des activités de services en ingénierie de la société Ponant Technologies s’inscrit pleinement dans notre plan de développement, qui suit la dynamique nationale et internationale du groupe. Elle marque une étape importante dans notre volonté de nous développer durablement sur les grands centres électroniques et logiciels de la région Auvergne-Rhône-Alpes."





Complémentarité clients et continuité locale



Cette intégration permet de consolider des synergies commerciales : elle ouvre de nouveaux comptes clients tout en renforçant les partenariats existants d’ADVANS Group implantés à Valence. L’équipe d’ingénierie continuera d’exercer depuis ses locaux actuels situés au 21 rue Pierre Mechain, 26000 Valence.





Un ADN commun tourné vers l’expertise technique et l’humain



Au-delà des compétences techniques partagées, cette acquisition repose sur des valeurs communes fortes : la passion pour l’ingénierie et une importance accordée à la dimension humaine. Des éléments qui ont favorisé la convergence entre les deux structures.



Antoine Dessales, directeur général adjoint de la société Ponant Technologies, devient le responsable de la Business Unit ELSYS Design Valence : "Je tiens à remercier chaleureusement Christophe Barthélemy pour le soutien et les responsabilités qu’il m’a confiés au cours de ces neuf dernières années. Je suis également reconnaissant envers les équipes d'ADVANS Group pour l’opportunité qui m’est offerte de rejoindre cette belle aventure humaine et technologique. C’est une grande fierté de poursuivre le développement de nos activités aux côtés de nos clients et de nos équipes, en capitalisant sur notre expertise en développement produit, logiciel embarqué et applicatif, au service de grands comptes, startups et PME. Nous sommes pleinement engagés pour bâtir une offre de services premium, qui intégrera à terme l’électronique et la mécanique, tout en maintenant notre ancrage local sur le site du plateau de Lautagne, à Valence."





Un lien naturel avec l’écosystème local



ADVANS Group renforce également ses liens avec le tissu local. Le site de Valence bénéficie d’une proximité géographique avec Grenoble INP - ESISAR, grande école d’ingénieurs en systèmes embarqués réputée, dont sont déjà issus près de 10 % des effectifs d’ADVANS Group en Rhône-Alpes, sans compter ceux de la société Ponant Technologies.





Une nouvelle étape dans la croissance d’ADVANS Group



Il s’agit de la troisième acquisition d’ADVANS Group, après celles de La Chouette Co et de Niri en 2024, confirmant une dynamique de croissance soutenue, tant sur le plan des effectifs que géographique. D’autres projets d’acquisitions sont en cours.

A propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Il rassemble trois sociétés principales, ainsi que leurs filiales respectives :

ELSYS Design, dédiée aux systèmes électroniques embarqués,

AViSTO, experte en développement logiciel,

MECAGINE, spécialisée en ingénierie mécanique.

Présent sur 15 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles flexibles.

La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.

advans-group.com



Where passion leads to excellence