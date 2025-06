entreprises





Le 13 juin 2025 devant les locaux d’ADVANS Group à Lyon, au départ de la TransAURA. © Cyril Jong Pao.



Un relai sportif de 150 kilomètres et 50 participants mobilisés



Pendant deux jours, une cinquantaine de collaborateurs ont pris part à un enchaînement d’activités sportives variées : cyclisme, trail, course à pied, randonnée, natation, kayak ou encore laser run. Au total, plus de 150 kilomètres ont été parcourus, avec un parcours reliant Lyon à Grenoble via le lac de Paladru et le Col de Porte.



L’événement a été pensé pour être accessible au plus grand nombre, afin que chacun puisse s’impliquer selon ses capacités, dans un esprit non compétitif. Le samedi notamment, aucune condition physique particulière n’était requise, avec des activités conçues pour favoriser la participation de tous.





Une organisation collective et une forte mobilisation locale



Organisé par les équipes d’ADVANS Group en région Rhône-Alpes, l’événement a été piloté par Gaëtan Bellière, ingénieur chez AVISTO Grenoble et sportif émérite, avec le soutien de nombreux collègues pour la conception des parcours, la logistique, l’appui opérationnel etc.

"La TransAURA, c’est une belle aventure collective, à la fois sportive et humaine. Nous avons repris le concept de la TransPACA, organisé par nos collègues de Sophia-Antipolis, tout en l’adaptant à notre territoire. Ce qui m’a le plus marqué, c’est la solidarité constante entre les participants et l’ambiance conviviale tout au long du parcours." - Gaëtan Bellière, ingénieur AVISTO (une société d’ADVANS Group), porteur du projet de la TransAURA.





Un outil de cohésion interne et d’intégration



Outre le plaisir par le sport, la TransAURA a été pensée comme un vecteur de cohésion et de rencontres informelles entre collègues. Plusieurs ingénieurs embauchés en 2025 ont pu compléter leur intégration grâce à ce format, et les temps de convivialité, notamment la soirée au camping de Paladru ou la clôture sur la terrasse du bâtiment Spring à Grenoble, ont permis de renforcer les liens au sein des équipes.

Cette première édition de la TransAURA pourrait ouvrir la voie à une alternance d’événements régionaux à venir ; la prochaine TransPACA est envisagée pour 2026, et la TransAURA en 2027.

A propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Il rassemble trois sociétés principales, ainsi que leurs filiales respectives :

ELSYS Design, dédiée aux systèmes électroniques embarqués,

AViSTO, experte en développement logiciel,

MECAGINE, spécialisée en ingénierie mécanique.

Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles flexibles.

La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.



Plus d'informations : advans-group.com



