entreprises







Le 16 octobre 2025, lors de l'inauguration des nouveaux locaux d'ADVANS Group PACA, de gauche à droite :

Romain Simonet, directeur régional PACA d’ELSYS Design; Radomir Jovanovic, Président-fondateur d’ADVANS Group; Christophe Parmentier, directeur régional d’AVISTO. © Thibault Mehrenberger.



Un cadre de travail moderne, durable et tourné vers l’innovation



Le nouvel espace de 2600 m², situé dans le bâtiment C du Cor Natura, accueille désormais 200 postes de travail dans un environnement pensé pour le confort, la collaboration et l’efficacité des équipes. Situé au 850 rue Albert Einstein, à Valbonne, le bâtiment Cor Natura offre une localisation stratégique, à proximité des acteurs majeurs de la R&D locale, ainsi que de Polytech Nice Sophia, avec qui ELSYS Design et AVISTO disposent d’une convention de partenariat (communiqué).



Les équipes ont emménagé dans leurs nouveaux bureaux le 22 septembre 2025.

Le bâtiment Cor Natura est le seul programme de Sophia certifié Breeam Excellent, l’un des plus hauts standards internationaux en matière de construction durable. Cette certification atteste d’une performance environnementale élevée, notamment en matière d’énergie, de confort et de gestion des ressources.



Pensé pour favoriser les échanges et la convivialité, ce nouvel environnement de travail devient également le siège social d’AVISTO.

"Ce déménagement au Cor Natura est bien plus qu’un changement d’adresse. C’est le début d’un nouveau cycle et l’opportunité de renforcer notre dynamique collective, dans un environnement qui reflète nos engagements en matière de qualité de vie au travail et de responsabilité environnementale." - Christophe Parmentier, Directeur Régional PACA d’AVISTO

"Présents à Sophia depuis 25 ans, nous avons développé des partenariats solides avec l’écosystème local. Ce déménagement s’inscrit dans la continuité de notre engagement régional, tout en nous offrant un cadre de travail moderne et stimulant afin d’accueillir les futurs développements." - Romain Simonet, Directeur Régional PACA d’ELSYS Design

Un laboratoire électronique repensé et agrandi



Au cœur de ces nouveaux locaux, un laboratoire électronique de plus de 20 m² a été installé. Il comprend des bancs de travail entièrement équipés pour l’électronique, la soudure et l’impression 3D. Un environnement idéal pour développer, prototyper et valider des solutions électroniques à la pointe de la technologie.





Des expertises complémentaires au service de l’innovation



Implanté à Sophia Antipolis depuis 25 ans, ADVANS Group PACA, également implanté à Aix-en-Provence, accompagne les acteurs industriels locaux, nationaux et internationaux dans la réalisation de leurs produits technologiques, en mobilisant les expertises de ses entités :

ELSYS Design : électronique, FPGA, logiciel embarqué critique, ingénierie système.

AVISTO : développement logiciel, DevOps, QA, cybersécurité, data / IA, UX / UI.

MECAGINE : conception mécanique et mécatronique.

A propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Il rassemble trois sociétés principales, ainsi que leurs filiales respectives :

ELSYS Design, dédiée aux systèmes électroniques embarqués,

AViSTO, experte en développement logiciel,

MECAGINE, spécialisée en ingénierie mécanique.

Présent sur 16 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles flexibles.

La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.

Where passion leads to excellence



advans-group.com







