Photo de la signature du partenariat, le 14 octobre 2025 à Valence,

à l’occasion du Forum des entreprises de Grenoble INP - Esisar.



De gauche à droite : Stéphanie Chollet, administratrice provisoire de Grenoble INP - Esisar, UGA. Samy Djedidi, responsable d’ELSYS Design Rhône-Alpes (ADVANS Group). Antoine Dessales, responsable de la business unit ADVANS Group Valence, Murielle Brachotte, directrice adjointe de la Fondation Grenoble INP.

Grenoble INP - Esisar, UGA, école d’ingénieurs spécialisée dans les systèmes embarqués, et ADVANS Group, dont c’est une expertise centrale, ont signé une convention de mécénat pour renforcer leur collaboration autour de la formation, de l’innovation et de l’engagement sociétal.

Ce partenariat, conclu via la Fondation Grenoble INP, s’inscrit dans une volonté commune de soutenir les futurs ingénieurs en leur offrant un environnement propice à l’apprentissage, à l’expérimentation et à l’ouverture vers le monde professionnel. Il prévoit notamment des recrutements de stagiaires et des actions pédagogiques comme des simulations d’entretiens, la participation aux événements de l’école et des conférences métiers, mobilisant les experts d’ADVANS Group auprès des étudiantes et étudiants.

Il s’inscrit également dans le cadre du programme FastTrack de la Fondation Grenoble INP, un dispositif pédagogique qui place les étudiantes et étudiants au cœur de projets industriels concrets, pour accélérer leur professionnalisation et développer leurs compétences techniques et managériales.

"Ce partenariat avec Grenoble INP - Esisar est une nouvelle illustration de notre volonté de contribuer à la formation des ingénieurs, en partageant notre expertise et en participant activement à leur montée en compétences. Il s’inscrit dans une démarche plus large que nous menons auprès de Phelma et Polytech Grenoble, deux autres écoles du groupe Grenoble INP : projets pédagogiques comme une Chaire Electronique Durable, actions de mécénat et soutien à la vie étudiante." - Olivier Kuntz, Directeur Région Auvergne-Rhône-Alpes, ADVANS Group.

"Nous sommes ravis d’accueillir ADVANS Group parmi nos partenaires de Grenoble INP - Esisar ! L’objectif de ces partenariats est d’offrir aux étudiants et étudiantes l’opportunité de s’immerger dans les réalités de terrain pour que leur formation d’ingénieur soit la plus adaptée possible aux besoins du monde de l’entreprise. ADVANS Group par son expertise dans les systèmes complexes se situe tout à fait dans les spécialités de l’école et représente une très belle référence pour nos étudiants." - Gabriel Blanchard, directeur du transfert technologique, Grenoble INP - Esisar, UGA.



Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique de l’Offre partenaire de Grenoble INP - Esisar, qui vise à rapprocher les entreprises des écoles d’ingénieurs pour relever ensemble les défis technologiques, environnementaux et sociétaux.

Un engagement multi-écoles



ADVANS Group, par l’intermédiaire de sa filiale ELSYS Design, s’engage aux côtés de plusieurs écoles de Grenoble INP - UGA à travers des actions concrètes :

Mécénat de la Chaire Électronique Durable portée par la Fondation Grenoble INP, et adossée à Grenoble INP - Phelma, UGA (lire le communiqué du 4 septembre 2025). Ce dispositif pédagogique innovant vise à intégrer les enjeux environnementaux et sociétaux dans la formation des ingénieurs en électronique, en couvrant toute la chaîne de valeur (de la conception à la fin de vie des produits) avec un double engagement financier et en compétences.

Partenariat historique avec Grenoble INP - Phelma, depuis 2012, incluant des interventions techniques dans les cursus liés aux systèmes embarqués, et un rôle actif dans l’évolution des formations via le Conseil de Phelma (lire le communiqué du 27 octobre 2022).

Partenariat avec Polytech Grenoble - INP, qui s’est notamment traduit en 2025 par la réalisation d’une nouvelle plateforme électronique innovante destinée à moderniser l’enseignement du traitement du signal à l’école (lire le communiqué du 13 mai 2025).

Participation active à la vie des écoles de Grenoble INP - Phelma, Grenoble INP - Esisar, et de Polytech Grenoble - INP : forums entreprises, journées de rencontre, simulations d’entretien et soutien aux clubs robotiques.

L’engagement d’ADVANS Group repose ainsi sur des initiatives concrètes, construites avec les écoles, pour leurs étudiants, dans des domaines partagés, où l’expertise technique rencontre la passion. Objectif : contribuer à former les ingénieurs en électronique et logiciel de demain.

A propos d’ADVANS Group



Fondé en 2000, ADVANS Group est un spécialiste de l’ingénierie des systèmes complexes et innovants, partenaire de référence des projets technologiques les plus exigeants. Le groupe réunit trois sociétés principales et leurs filiales, aux expertises complémentaires :

La conception de systèmes électroniques embarqués pour ELSYS Design,

Le développement logiciel pour AVISTO,

L’ingénierie mécanique pour MECAGINE.

Présent sur une quinzaine de sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions sur mesure pour accélérer les projets de R&D, grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles d’engagement flexibles.

Sa mission : relever les défis techniques et technologiques en conjuguant expertise, passion, ainsi qu’une culture d’excellence et d’innovation.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, ADVANS Group rassemble 200 ingénieurs répartis entre ses implantations de Grenoble, Lyon et Valence.

À propos de Grenoble INP - Esisar, UGA



Grenoble INP - Esisar, UGA est une école publique d’ingénieurs spécialisée dans les systèmes embarqués et les systèmes cyber-physiques.



Elle forme des ingénieurs de haut niveau dans les domaines de l’électronique, de l’automatique, de l’informatique et des réseaux, avec une forte orientation vers l’innovation et les partenariats industriels.



Grâce à son ancrage académique et à son réseau d’entreprises, Grenoble INP - Esisar, UGA offre à ses étudiants et étudiantes une formation d’excellence, tournée vers les enjeux technologiques, environnementaux et sociétaux.





À propos de la Fondation Grenoble INP



Depuis 2010, la Fondation Grenoble INP a pour mission de soutenir l’ambition et le développement des 8 écoles, 41 laboratoires et 8 380 étudiants ingénieurs-managers que regroupe Grenoble INP - UGA, Institut d’ingénierie et de management de l’Université Grenoble Alpes.



Soutenue en 2024 par plus de 340 mécènes et donateurs particuliers, elle réunit étudiants, enseignants-chercheurs et entrepreneurs pour construire le monde de demain à travers des projets innovants et sociétaux, et faire rayonner l’excellence académique et scientifique iséroise jusqu’à l’international.

En chiffres :



• 20 M€ de mécénat mobilisés

• 3 programmes de mécénat développés

• 17 chaires d’excellence industrielle (recherche et enseignement)

• Plus de 1 260 bourses distribuées, 29 prêts d’honneur, 151 projets associatifs et d’écoles financés pour plus de 3,5 M€

