entreprises



Le 5 juin lors de l'inauguration des nouveaux locaux d'ADVANS Group Rhône-Alpes, de gauche à droite : Olivier Kuntz (Directeur Régional, ADVANS Group), Radomir Jovanovic (fondateur & PDG, ADVANS Group), Samy Djedidi (Responsable Régional, ELSYS Design) et Philippe Arnaud (Responsable Régional, AVISTO). © Annie Frénot.



Un cadre de travail moderne, durable et tourné vers l’innovation



Inauguré le 5 juin, le nouveau plateau de 1500 m² situé au cinquième étage du bâtiment Spring, accueille désormais 150 postes de travail dans un environnement pensé pour le confort, la collaboration et l’efficacité des équipes. Situé au 100 rue Félix Esclangon à Grenoble (38000), le bâtiment Spring offre une localisation stratégique, à proximité des acteurs majeurs de la recherche et de l’industrie locale. Spring est un bâtiment à haute performance environnementale certifié Breeam "Excellent".



Pour Olivier Kuntz, directeur régional d’ADVANS Group : "Le projet Spring marque une étape majeure pour ADVANS Group à Grenoble. Il reflète notre engagement à accompagner la croissance de nos talents et à renforcer notre présence locale."





Un laboratoire électronique repensé et agrandi



Au cœur de ces nouveaux locaux, un laboratoire électronique de plus de 30 m² a été installé. Il comprend des bancs de travail entièrement équipés pour l’électronique, la mécanique, la soudure et l’impression 3D. Deux espaces sécurisés pour les baies de test et l’archivage des projets complètent le dispositif, qui fournit un environnement idéal pour développer et valider des solutions électroniques à la pointe de la technologie, dans les meilleures conditions de sécurité et de performance.





Un ancrage territorial renforcé



Présent dans la région depuis plus de 20 ans, ADVANS Group Rhône-Alpes, qui dispose également d’une implantation à Villeurbanne, accompagne les acteurs industriels locaux et nationaux dans la réalisation de leurs produits technologiques.

Le groupe intervient notamment dans des secteurs tels que l’Internet des Objets, la mobilité, ou encore les équipements industriels, en mobilisant les expertises complémentaires de ses trois entités :

ELSYS Design : électronique, FPGA, logiciel embarqué critique.

MECAGINE : conception mécanique et mécatronique.

AVISTO : développement logiciel, DevOps, cybersécurité, UX/UI.



Un cadre propice à l’échange et à l’innovation



Pour marquer cette installation, une vidéo d’entreprise a été réalisée. Elle donne un aperçu de la vie dans les nouveaux locaux, des espaces de réunion à la terrasse, en passant par les moments d’échange et les temps forts conviviaux. Une immersion dans le quotidien d’un groupe qui place ses équipes au cœur de son développement.



Visuel Haute définition à télécharger ici

A propos d'ADVANS Group

Fondé en 2000, ADVANS Group est un partenaire technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes complexes et innovants. Il rassemble trois sociétés principales, ainsi que leurs filiales respectives :

ELSYS Design, dédiée aux systèmes électroniques embarqués,

AViSTO, experte en développement logiciel,

MECAGINE, spécialisée en ingénierie mécanique.

Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multidisciplinaire et des modèles flexibles.

La mission d’ADVANS Group est de relever les défis techniques et technologiques grâce à la passion de ses ingénieurs et à leur engagement envers l’excellence et l’innovation.

Plus d'informations : advans-group.com

Where passion leads to excellence