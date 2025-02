entreprises







En plus de Delicity (Nice), Inspecto (Nice), Pulse Audition (Sophia Antipolis), UpMem (Grenoble), et Wildmoka/Backlight (Sophia Antipolis), Deki (Marseille), Metyos (Paris), Nijta (Lille) et Seecly (Aix-en-Provence), ADVANS Lab a investi dans cinq nouvelles startups en 2024 : Crystal QC (Paris), SeADvans (Sophia Antipolis), Owneat (Sophia Antipolis), VB Tech (Aix-en-Provence - Marseille) et Akidaia (Nice).



Outre ces 14 startups, ADVANS Lab soutient Panduza (Paris), projet lauréat d’"Into the Lab 2022", le programme d’intrapreneuriat réservé aux ingénieurs d’ADVANS Group.





Un écosystème solidaire et vertueux

Pour ADVANS Lab, la prise de participation dans de jeunes entreprises va au-delà du simple investissement financier. Il s’agit d’accompagner les startups au niveau technologique grâce à l’expertise des différentes sociétés d’ADVANS Group (ELSYS Design, AViSTO et MECAGINE), mais aussi de développer des synergies par l’intermédiaire de connexions et d’échanges réguliers.



C'est dans cette optique que s'est déroulée la deuxième édition de l'ADVANS Startup Day, le 23 janvier au siège du groupe, à Cachan.





Retour sur la journée du 23 janvier à Cachan



Après un mot de bienvenue de Radomir Jovanovic, PDG d’ADVANS Group, les participants ont eu l’occasion de faire connaissance par l’intermédiaire d’une séance de présentations, avant un temps d'échange sur le thème du financement non-dilutif des startups.

Après le déjeuner, Bernard Thellier, ancien négociateur de la cellule de crise du GIGN, conférencier et chargé de cours en psychologie comportementale à Paris II (Panthéon-Assas), est intervenu pour une masterclass sur le thème de la négociation, son rôle central dans un environnement business et les stratégies comportementales à adopter pour convaincre son interlocuteur.



La journée s’est terminée par un dîner en ville.





14 startups qui composent un portefeuille diversifié

Avec le dernier investissement en date réalisé en décembre 2024 dans la startup VB-Tech, ADVANS Lab continue d'accélérer sa prise de participation dans les entreprises en phase d’amorçage, en leur apportant un soutien à la fois financier, technique et stratégique.

Voici une brève présentation des 14 jeunes entreprises soutenues par ADVANS Lab :

Deki, la logistique du dernier kilomètre 100% décarbonée partout en France.

Delicity, la plateforme équitable de livraison de repas à domicile.

Inspecto, le logiciel d’inspection et d’audit 4.0 sur site et à distance.

Metyos, le dispositif biocapteur portable connecté pour vivre en meilleure santé et plus longtemps.

Nijta, la solution d’anonymisation des données audio.

Pulse Audition, les lunettes audios intelligentes qui aident à entendre son interlocuteur dans les milieux bruyants.

Seecly, la marketplace dédiée à l’achat et à la revente de lunettes de seconde main.

UpMem, l’accélérateur d’applications big data.

Wildmoka (Backlight), la solution professionnelle pour créer et distribuer du contenu sur toutes les plateformes numériques.

Owneat, la solution web pour fluidifier l’expérience des clients au restaurant.

Crystal QC, startup deeptech qui développe un ordinateur quantique bâti sur la technologie des ions piégés

SeADvans, solution de maintenance prédictive pour les équipements industriels

Akidaia, dispositif de contrôle d’accès non-connecté, sans stockage de données

VB Tech, un jumeau numérique du cerveau pour mieux appréhender les maladies neurologiques et définir les traitements adaptés

Et enfin, Panduza, pour un laboratoire électronique connecté 2.0, lauréat de l’appel à projets interne d’ADVANS Group "Into the Lab 2022".

1er rang de gauche à droite : Olga Chashchina, CTO Metyos - Théophile Charlet, ADVANS Lab - Béatrice Leduby, CEO Deki - Radomir Jovanovic, PDG ADVANS Group - Fabrice Ravignon, CEO SeADvance - Christophe Renaud, CEO Inspecto



2ème rang de gauche à droite : Thibaud Moufle-Milot, co-fondateur Pulse Audition - Armen Aristakessyan, CEO Owneat - Alexandre Boulanger, CEO Metyos - Manuel Pariente, co-fondateur Pulse Audition - Brij Mohan Lal Srivastava, CEO Nijta - Pierre Romet, ADVANS Lab



3ème rang de gauche à droite : Jean-Marc Ferrier, CEO VB Tech - Emmanuel Maille, Directeur Commercial VB Tech - Xavier Rodriguez, Panduza - Pierre Marciniak, DG Owneat - Quentin Bodart, PDG Crystal Quantum Computing

Pour Jean-François Béraud, Directeur de l’innovation d’ADVANS Lab : "Cette deuxième édition du startup day est l'occasion de resserrer les liens entre les différentes startups de notre portefeuille. Parce que nous avons la conviction que l'innovation prospère dans l'unité et l'entraide, il est essentiel de permettre à tous les membres de notre écosystème de se réunir pour partager leurs expériences, leurs difficultés et leurs perspectives. Il s'agit d'un moment clé dans la construction de notre communauté collaborative que nous comptons renforcer chaque année.".

Pulse Audition prend son envol



Co-créé en octobre 2022 avec le soutien technologique et financier d'Advans Lab, Pulse Audition vient d'être racheté par EssilorLuxottica. L'entreprise développe des lunettes intégrant un appareil auditif, permettant, grâce à l'IA, d'amplifier en temps réel la voix de ses interlocuteurs, tout en masquant les sons périphériques. Sous le giron du géant français de l'optique, Pulse Audition va désormais pouvoir déployer sa solution à l'international, sur un marché estimé à 1,25 milliard de consommateurs.



"Manuel Pariente et moi sommes très heureux d’avoir participé à cette seconde édition de l'ADVANS Startup Day. C’est une belle communauté qui grandit et se structure, tout en conservant son esprit convivial. ADVANS Lab et ADVANS Group ont fait partie intégrante de notre voyage, du lancement de Pulse Audition jusqu’à son rachat par EssilorLuxottica annoncé début janvier. Leur expertise en ingénierie et leur soutien sans faille nous ont permis de nous concentrer sur ce qui comptait le plus : créer un produit qui change la vie des gens." - Thibaud Moufle-Milot, co-fondateur de Pulse Audition

A propos d'ADVANS Lab



ADVANS Lab est l’entité dédiée à l’innovation technologique au sein d’ADVANS Group. Elle pilote un large éventail d’initiatives : participations dans des startups, programme d’accélération ADVANS Accelerator, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes Into the Lab, ainsi que des partenariats stratégiques avec l’écosystème technologique.



Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group s’appuie sur une expertise multidisciplinaire pour accompagner ses clients dans le développement de solutions complexes et innovantes.



