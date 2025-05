entreprises

Une startup pionnière dans l'optique circulaire



Fondée en 2019, Seecly est la première plateforme dédiée à la lunette de seconde main sur laquelle vendeurs et acheteurs peuvent bénéficier de conseils et de services de professionnels de l’optique.



La startup vise à promouvoir un mode de consommation durable en encourageant le recyclage et la réutilisation des lunettes pour les rendre accessibles à tous.



Agréé par la Sécurité sociale et les mutuelles, la plateforme bénéficiait depuis 2024 d’un partenariat avec KRYS GROUP, lui permettant déjà de proposer l’équipement des montures avec des verres correcteurs de qualité, fabriqués en France par le site industriel du Groupe situé à Bazainville.



Désormais entièrement intégrée à KRYS GROUP, Seecly va pouvoir bénéficier du savoir-faire industriel, du maillage territorial (plus de 1 600 magasins), ainsi que de l’expertise du leader français du marché.



Par ailleurs, l’acquisition de la start-up permet à la coopérative d’opticiens de réaffirmer sa volonté de faire de la seconde main une offre désirable, fluide, et accessible à tous, sans compromis sur la qualité ni sur le service.





Développée avec le concours d'ADVANS Lab



Lancé en 2020, ADVANS Lab pilote les activités d'innovation technologique d'ADVANS Group. Parmi ses missions figure la création ou le support au développement d'initiatives entrepreneuriales innovantes, via des prises de participation dans des entreprises en phase d'amorçage, offrant également un soutien technique et stratégique.



ADVANS Lab est entré au capital de Seecly en 2023 et a accompagné l'essor de la startup jusqu'à son acquisition par KRYS GROUP.

"Seecly, en s’adossant à KRYS GROUP, va faire entrer le marché de l’optique responsable dans une nouvelle ère. Toutes nos félicitations à Pauline Marmoyet et son équipe pour cette nouvelle étape franchie dans leur développement." Jean-François Béraud, directeur d’ADVANS Lab.



"Merci encore à ADVANS Lab pour son soutien décisif à un moment clé de l’aventure Seecly. Leur confiance nous a permis de structurer nos premières actions et d’amorcer notre développement avec sérénité." Pauline Marmoyet, fondatrice de Seecly.

A propos d'ADVANS Lab



ADVANS Lab est l’entité dédiée à l’innovation technologique au sein d’ADVANS Group. Elle pilote un large éventail d’initiatives : participations dans des startups, programme d’accélération ADVANS Accelerator, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes Into the Lab, ainsi que des partenariats stratégiques avec l’écosystème technologique.



Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group s’appuie sur une expertise multidisciplinaire pour accompagner ses clients dans le développement de solutions complexes et innovantes.



Pour en savoir plus :

www.advans-group.com

www.advans-lab.com

