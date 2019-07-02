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Diplômé d’expertise comptable, Anthony Digoy dispose de 15 ans d’expérience auprès de directions financières de groupes français et internationaux.



Son arrivée vient renforcer l’expertise du pôle Assistance Comptable et Financière, qui intervient auprès de grandes entreprises et d’ETI dans des contextes exigeants, nécessitant réactivité, précision technique et capacité à structurer.







Un parcours ancré dans l’opérationnel et la transformation finance



Anthony Digoy a débuté sa carrière au sein de cabinets d’expertise comptable, où il a mené des missions d’externalisation comptable et de renfort opérationnel. Il a ensuite rejoint EY en 2016, où il a accompagné des clients sur des missions d’externalisation comptable, d’appui opérationnel et de structuration de directions financières.



Plus récemment, il a piloté, pour une ETI du secteur des infrastructures télécoms et de l’énergie, deux missions à fort enjeu : directeur comptable de transition, puis chef de projet pour le déploiement du système d’information du groupe. Ces expériences illustrent sa capacité à intervenir à la fois sur des problématiques opérationnelles complexes et sur des projets de transformation structurants.





Un rôle structurant pour le pôle ACF



Au sein de Primexis, Anthony Digoy contribuera au développement de l’offre Assistance Comptable et Financière. Il interviendra notamment sur des missions de conseil opérationnel, de structuration des fonctions comptables, d’optimisation des processus, de sécurisation de l’information financière et d’accompagnement de projets de transformation des systèmes d’information finance.

"L’arrivée d’Anthony constitue un renfort important pour notre pôle Assistance Comptable et Financière. Son expérience auprès de directions financières, sa maîtrise des environnements comptables exigeants et sa capacité à intervenir sur des sujets à la fois opérationnels et structurants correspondent pleinement aux besoins de nos clients. Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de Primexis." - Chrystelle Héberlé, Associée de Primexis, Responsable des activités Assistance Comptable et Financière & Contrôle de gestion



"Je suis heureux de rejoindre Primexis et ses équipes, dont je partage l’exigence, la culture du terrain et le sens du service client. Le pôle ACF intervient au plus près des directions financières, dans des contextes où la réactivité, l’adaptabilité et la capacité à travailler en équipe sont essentielles. Je souhaite m’inscrire dans cette dynamique en apportant mon expérience et une approche très opérationnelle des missions." - Anthony DIGOY, Directeur Assistance Comptable et Financière de Primexis

A propos de Primexis



Cabinet de conseil opérationnel et d’expertise comptable spécialisée, Primexis accompagne depuis près de 50 ans les directions financières, risques et RH de grandes entreprises, d’ETI, de groupes internationaux et de sociétés de gestion.



Le cabinet réunit 450 collaborateurs spécialisés en comptabilité, fiscalité, consolidation, reporting, contrôle de gestion, ainsi qu’en paie et RH, pour un chiffre d’affaires de 60 M€ en 2025.



Classé dans le Top 30 de la profession comptable en France, Primexis est certifié ISAE 3402 Type II & SSAE 18 et membre de LEA Global, association internationale regroupant 140 cabinets dans 76 pays.



