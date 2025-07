entreprises

Une réponse innovante aux défis de l’observation de la Terre



Les satellites d’observation jouent un rôle central dans la compréhension et la préservation de notre environnement : suivi de la biodiversité, surveillance des forêts, gestion des ressources en eau, ou encore détection de catastrophes naturelles comme les feux de forêts ou les marées noires. Pourtant, leur fonctionnement reste aujourd’hui contraint par une architecture figée : l’absence de traitements performants à bord impose la plupart du temps de rapatrier au sol l’intégralité des données avant toute analyse.



Le projet CEOS2030 propose une rupture avec ce modèle : en intégrant des capacités de traitement embarquées à bord des satellites, il permettra de traiter et valoriser les données au plus près de leur source. Il en résulte moins de données inutiles transférées, une meilleure réactivité face aux événements, et une optimisation des ressources spatiales.





Une solution modulaire, frugale et évolutive



CEOS2030 repose sur une architecture ouverte et évolutive qui permet de déployer dynamiquement de nouvelles applications au cours de la vie du satellite. Basée sur une combinaison de technologies avancées – protocoles NVMe pour le stockage, FPGA de dernière génération, IA embarquée frugale, et unikernels – cette solution permettra de réduire l’empreinte écologique du traitement des données spatiales, tout en améliorant le rendement opérationnel des missions.





Une démonstration technologique d’envergure



Le projet inclut une démonstration représentative de scénarii opérationnels. Celle-ci prévoit un simulateur d’instruments générant divers flux d’images (visible, hyperspectral), plusieurs algorithmes IA (détection de nuages, identification, détection de changement) et des mécanismes de compression.



Cette démonstration, prévue au second semestre 2027, montrera la capacité de CEOS2030 à exécuter en parallèle des traitements complexes à bord, avec une performance compatible avec les exigences des scenarii opérationnels en vol à l’horizon 2030.

Paroles de partenaires



"CEOS2030 constitue une avancée majeure pour l’intelligence embarquée dans l’espace. Grâce à notre expertise en électronique et IA embarquée, nous contribuons à constituer une solution fiable, évolutive et performante." - Jean-François Béraud, Directeur de l’Innovation, ELSYS Design



"CEOS2030 permet à IP-Maker de démontrer la pertinence de ses technologies de stockage NVMe dans un environnement spatial exigeant. Notre objectif : garantir un accès rapide, fiable et sécurisé aux données embarquées." - Jérôme Denis, CEO, IP-Maker

"La technologie de Tarides, basée sur les unikernels, offre une réponse frugale et sécurisée aux besoins du spatial embarqué en combinant virtualisation des applications et performance. Le projet CEOS2030 nous donne l'opportunité de l'intégrer dans un système de pointe conçu avec l'expertise combinée de nos partenaires, pour garantir la flexibilité de la solution finale sans compromis sur sa sécurité." - Thomas Gazagnaire, PDG, Tarides

"En complément de la solution d’orchestration bord ORCHIDE en cours de développement, ce projet s’inscrit dans notre vision du spatial de demain : modulaire, agile, et capable de s’adapter aux besoins évolutifs des utilisateurs. Nous sommes heureux et fiers d’en piloter l’architecture système." - Hervé Didtsch, R & D leader on observation and Science systems, Thales Alenia Space

"L’ambition de CEOS2030 repose sur une maîtrise de l’électronique spatiale durcie tout en utilisant des technologies commerciales de dernière génération. Nous mettons notre expertise au service d’une solution souveraine et robuste, conçue pour durer." - Rémy Laffourcade, Directeur Commercial, STEEL Electronique

À propos du projet CEOS2030



CEOS2030 (data Center and Edge cOmputing in Space) est un projet de recherche et développement collaboratif visant à concevoir une solution de calcul embarqué pour les satellites d’observation. Basé sur une architecture modulaire, le système combine des technologies de pointe (IA embarquée, stockage NVMe, compression, unikernels) pour traiter les données au plus près des capteurs. CEOS2030 est labellisé par le pôle de compétitivité Aerospace Valley, il est soutenu par l’État Français et BPI France dans le cadre de France 2030. Le projet est porté par un consortium français piloté par STEEL Electronique (filiale d’ACTIA Aerospace) et réunissant ELSYS Design (filiale d’ADVANS Group), IP-Maker, Tarides et Thales Alenia Space, avec l’appui de l’IRT Saint Exupéry.