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Une alternative aux travaux de démolition

Pendant des décennies, une canalisation fissurée ou endommagée impliquait presque systématiquement des travaux lourds : destruction de carrelage, ouverture de murs, terrassement, excavation des jardins ou encore reconstruction des espaces dégradés.

Aujourd'hui, grâce à la technologie du chemisage développée par Arnaud Legrand et Nicolas Scotto, fondateurs de Docteur Canalisation, il est désormais possible de réparer une canalisation directement de l'intérieur, sans avoir à démolir les ouvrages qui la recouvrent.

Cette technique consiste à créer une nouvelle conduite à l'intérieur de la canalisation existante, prolongeant sa durée de vie tout en évitant les interventions destructrices, traditionnellement associées à ce type d'intervention.

Le résultat est double : des travaux plus rapides, moins invasifs et plus économiques.



Une réponse aux enjeux du vieillissement des réseaux

Cette innovation intervient dans un contexte où les infrastructures françaises arrivent progressivement en fin de vie.

Dans les immeubles anciens comme dans de nombreuses maisons individuelles, les problèmes liés aux réseaux d'évacuation se multiplient : fissures, infiltrations, affaissements, racines envahissantes, bouchons récurrents ou vétusté des installations.

Face à ces problématiques, les solutions de réparation sans casse suscitent un intérêt croissant auprès des particuliers, des syndics de copropriété, des gestionnaires immobiliers, des hôtels, des collectivités et des professionnels du bâtiment.





Une technologie plus respectueuse de l'environnement

Au-delà de ses bénéfices techniques et économiques, le chemisage présente également un intérêt environnemental majeur. En limitant les démolitions, l'évacuation de gravats, les reconstructions et le recours à des engins de chantier lourds, cette méthode contribue à réduire significativement l'empreinte carbone des opérations de réparation.



Ainsi, pour mettre en valeur les vertus de sa technologie, Docteur Canalisation a été récompensé par le trophée RSE des As de la Franchise 2025.





Un réseau de franchisés en pleine croissance

Créé en 2023 à Nice, Docteur Canalisation s'est progressivement imposé comme un acteur de référence dans les métiers de la réparation de canalisations sans casse. Il repose aujourd'hui sur un réseau de 12 franchisés déployé sur l'ensemble du territoire, qui devrait atteindre les 20 unités d'ici la fin de l'année 2026.

L'objectif est simple : permettre aux particuliers comme aux professionnels de bénéficier rapidement d'un expert local capable d'intervenir avec des techniques de pointe, partout en France.

Ce modèle de proximité permet au réseau d'assurer des interventions rapides tout en garantissant un haut niveau d'expertise technique.





Moderniser un métier historique

Le développement de Docteur Canalisation s'inscrit également dans une volonté plus large de moderniser un secteur encore peu digitalisé.

Inspection vidéo des réseaux, diagnostic précis, technologies de chemisage, interventions ciblées et outils numériques font désormais partie du des outils mis à disposition de l'ensemble des franchisés.

Cette montée en compétence contribue à valoriser les métiers techniques du bâtiment et à attirer une nouvelle génération d'entrepreneurs souhaitant développer une activité à forte valeur ajoutée.

À propos de Docteur Canalisation

Fondé par Arnaud Legrand et Nicolas Scotto, Docteur Canalisation est un réseau français de techniciens spécialistes du chemisage, de la réparation et de la réhabilitation de canalisations sans casse. Créée dans le sud de la France, l'enseigne développe un réseau national de franchisés afin de proposer partout en France des solutions innovantes, rapides et moins destructrices que les méthodes traditionnelles de réparation des réseaux enterrés. L'entreprise accompagne les particuliers, copropriétés, collectivités et professionnels dans la rénovation durable de leurs installations.

Plus d'informations : https://www.docteurcanalisation.com



