ELSYS Design, expert en ingénierie des systèmes électroniques embarqués, et Polytech Grenoble, école d’ingénieurs de Grenoble INP - UGA, institut d'ingénierie et de management de l'Université Grenoble Alpes, dévoilent une nouvelle plateforme électronique innovante pour moderniser l'enseignement pratique du Traitement Numérique du Signal (TNS).





Un partenariat au service de l'éducation



Ce projet, né de la collaboration entre ELSYS Design et Polytech Grenoble, vise à offrir aux étudiants une expérience d'apprentissage immersive et moderne. La plateforme permet d'acquérir et de générer des signaux, tout en visualisant et analysant les données en temps réel grâce à un logiciel intuitif.



Cette discipline est essentielle pour les futurs ingénieurs, car elle leur permet de comprendre et de manipuler les signaux électroniques, une compétence clé dans de nombreux domaines technologiques tels que les télécommunications, l'imagerie médicale, le traitement audio, la robotique, et l'aérospatial.





Au cœur du projet : Yann, un alumni de Polytech Grenoble



L'histoire de Yann, ancien étudiant de Polytech Grenoble, symbolise parfaitement ce partenariat. Après avoir utilisé l’ancienne plateforme pour se former aux défis du traitement du signal, Yann a rejoint ELSYS Design en tant qu'ingénieur en électronique.



Quelques années plus tard, avec ses collègues de l’équipe projet, il a conçu et développé la nouvelle plateforme qui servira aux futurs étudiants en électronique et en traitement du signal. Une boucle vertueuse d'apprentissage et d'innovation.





Une solution complète pour une expérience immersive



La plateforme, conçue par ELSYS Design, combine des technologies avancées pour offrir une expérience pédagogique enrichissante. Les étudiants peuvent désormais observer les impacts des concepts théoriques en conditions réelles, rendant l'apprentissage plus concret et interactif.





Des résultats prometteurs et des perspectives d'avenir



Après plusieurs mois de développement, la plateforme est désormais utilisée lors des travaux pratiques à Polytech Grenoble. Les enseignants sont satisfaits de l'efficacité de l'outil et de sa capacité à illustrer les concepts théoriques.



Plus d'informations sur la plateforme :

www.elsys-design.com/fr/plateforme-enseignement-traitement-signal-polytech-grenoble

Yann, ingénieur en électronique chez ELSYS Design : "Il y a quelques années, en tant qu'étudiant à Polytech Grenoble, j'ai appris les fondamentaux du traitement du signal grâce à l'ancienne plateforme. Aujourd'hui, avec mes collègues d’ELSYS Design, j'ai eu l'honneur de concevoir et de développer la nouvelle plateforme qui formera les prochaines générations d'étudiants en électronique et en traitement du signal."

Julie Fontecave-Jallon, enseignant-chercheur à Polytech Grenoble - INP, UGA : "La plateforme de Traitement du Signal Temps Réel de Polytech Grenoble permet aux étudiants de voir en TP des applications concrètes et industrielles des concepts théoriques de théorie du signal. L’école a soutenu ce projet, qui a consisté à remettre au goût du jour cette plateforme, via la conception et les développements réalisés par ELSYS Design. Les premières mises en situation par les étudiants cette année ont été un succès."

A propos d'Elsys Design



ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué, ingénierie système).



Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ELSYS Design propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multisectorielle et des modèles d’intervention flexibles.



Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.



Plus d'informations : elsys-design.com

Where passion leads to excellence