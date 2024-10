entreprises

Kerys.co participe à l’opération "La Boutique Du Commerce", évènement organisé par la CCI Nice Côte d’Azur, du 1er au 16 octobre 2018. Evaltonbiz.fr, sa solution de gestion financière adaptée aux commerçants et aux TPE, y sera présentée.



Evaltonbiz.fr est une application web destinée aux entrepreneurs, qui facilite la gestion financière de leurs projets et leur financement.





Simple d’utilisation et didactique



A la portée des experts comme des non-initiés, l’application automatise tous les calculs fastidieux du prévisionnel financier, permet de modéliser simplement et intuitivement son business plan, quantifie les zones de risques et les marges de manœuvre de l’entreprise, et offre un moyen d’auto-challenger le projet grâce aux tests d’éligibilité au financement. L’utilisateur, guidé au fil d’un parcours à la dimension pédagogique, se familiarise avec les concepts de la finance d’entreprise et apprend à "parler la langue de son banquier".





Un dossier de financement clé en main



Grâce à un dossier formaté exportable destiné à ses partenaires financiers, l’entrepreneur, en plus d’avoir gagné en autonomie, en sérénité et en temps, maximise ses chances d’obtenir un financement auprès des financeurs qui cherchent les « bons dossiers » rapides à analyser.



"Notre vocation : aider les entrepreneurs à chiffrer leur vision et les accompagner dans leur prise de décision. Souvent esseulé face au jargon bancaire et financier, le chef de TPE/PME, le repreneur d’entreprise, le commerçant ou le startuper gagne en confiance et peut prendre des décisions éclairées grâce à l’application que nous avons développée", indique Jean Oulhen, CEO de Kerys.co.



Le service est accessible à l’adresse www.evaltonbiz.fr. Il suffit de créer un compte pour démarrer.





A propos de La Boutique Du Commerce



Du 1er au 16 octobre 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur invite les commerçants pour les aider à développer leur business et bénéficier d’un accueil et d’un conseil personnalisés.



Inscription : www.cote-azur-ecobiz.fr/jcms/prd_1003683/fr/boutique-du-commerce-06



Cet espace de démonstration itinérant va à la rencontre des commerçants dans 8 villes des Alpes-Maritimes. L’objectif est de présenter les solutions technologiques applicables au commerce et proposer une transition numérique abordable, facile et efficace



8 villes étapes avec :



- 1 octobre : Nice à la CCI Nice Côte d’Azur

- 2 octobre : Nice, Esplanade de la Gare du Sud

- 3 octobre : Antibes, Place du Général de Gaulle

- 4 octobre : Cagnes sur mer, Parking de la Villette

- 5 octobre : Saint Laurent du Var, Parc Layet

- 10 octobre : Menton, Esplanade Francis Palmero

- 11 octobre : Grasse, Cours Honoré Cresp

- 12 octobre : Saint Martin Vésubie, Place des Allées

- 15 et 16 octobre : Cannes, Esplanade de la Pantiero



Pour accéder à la fiche de présentation Evaltonbiz sur la Boutique Du Commerce, cliquez ici



À propos d'Evaltonbiz.fr



Evaltonbiz® est produit par Kerys.co, startup fondée par trois associés issus du monde bancaire qui ambitionnent de fluidifier le financement des entreprises par les institutionnels. Kerys.co crée des outils digitaux modulaires web, SaaS, API, data-driven, au service des entreprises et des institutions financières afin de simplifier et accélérer le financement de l’économie.



Le 7 décembre 2016, Kerys a fait partie des fintechs labellisées par le pôle Finance Innovation à l'occasion de l'événement FIN&TECH Community.



Linkedin : www.linkedin.com/company/kerys

Twitter : https://twitter.com/KerysCo

Site web : https://www.kerys.co