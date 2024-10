entreprises



Assurant une couverture de 199 pays, l’Indice Global de Corruption (GCI) permet l’analyse et l’évaluation comparative du niveau de corruption, aussi bien publique que privée, à travers le monde. 28 variables, incluant à la fois la perception et l’expérience de la corruption, ont été construites à partir de données collectées auprès d’entités reconnues à l’international, telles que l’ONU et la Banque Mondiale.



L’indice ESG (ESGI) permet d’intégrer les problématiques liées à l’environnement, aux droits humains, à la santé et la sécurité des personnes. Calqué sur les exigences de la nouvelle loi française relative au Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre, il se compose de 45 variables issues de sources internationalement reconnues afin d’offrir un indice pertinent pour 177 pays.



Grâce à ces nouveaux indices, GRP pallie le manque d’outils indispensables aux institutions privées ou publiques dans le contexte actuel de globalisation.



"Dans un environnement réglementaire de plus en plus complexe, le développement des indices GCI et ESGI nous est apparu essentiel", déclare Joël Pastre, Directeur de Global Risk Profile. "Destinés aux professionnels de la gestion des risques, ces indices complémentaires permettent d’établir une cartographie et de procéder à l’évaluation des risques conformément aux réglementations s’inscrivant aussi bien dans la lutte anti-corruption (loi Sapin II, UK Bribery Act, et FCPA) que dans le cadre de la protection des droits de l’homme et de l’environnement".



Les indices sont disponibles sur un site internet dédié (risk-indexes.com), présentant les cartes interactives et scores pays par pays. GRP offre également la possibilité de personnaliser les indices en tenant compte du contexte et des spécificités propres à chaque entreprise.



Toute l’équipe de GRP vous souhaite la meilleure expérience possible dans l’exploration des différentes fonctionnalités du site internet et reste disponible pour toute demande concernant l’intégration des indices dans votre processus de compliance.





A propos de GRP



Global Risk Profile (GRP) se spécialise dans la gestion et la prévention de risques tiers. Depuis sa fondation en 2009, GRP place la Due Diligence au cœur de ses activités. En plus des solutions logicielles dédiées aux professionnels de la conformité, sa large palette de services inclut des vérifications et enquêtes de Due Diligence, adaptées aux besoins aussi bien des multinationales que des PME. Basée en Suisse, Global Risk Profile opère également à travers sa filiale française depuis 2017.