entreprises

Fondée par Robin Morvan, Good Act s’est progressivement transformée en véritable laboratoire de l’automatisation appliquée à une PME. Il explique sa démarche : "Quelques mois après avoir créé Good Act je me suis vite retrouvé sous une montagne de micro-tâches. Je me suis alors passionné pour l’automatisation, l’IA et l’amélioration continue des process. La plupart des tâches répétitives - des règlements fournisseurs à la gestion des commandes - est désormais automatisée ou semi automatisée. C’est extrêmement satisfaisant de penser au système et le voir rentrer en action. C’est aussi une manière de s’alléger l’esprit pour se concentrer sur des missions plus stratégiques."



Ce travail d’optimisation s’appuie notamment sur des outils no-code comme Make et Zapier, qui permettent de relier les différents logiciels de l’entreprise sans développement complexe. Un exemple concret : la gestion des devis.



"Avant, nous répondions à chaque demande de devis avec un brouillon de mail que nous personnalisions manuellement. Désormais, Make connecte Gmail, le CRM et le back-office : les données clients, les devis et les produits sont automatiquement rassemblés. Le brouillon d’email est pré-rédigé et personnalisé ; nous n’avons plus qu’à le vérifier et l’envoyer. Ce simple processus nous a fait gagner l’équivalent de deux à trois jours de travail par mois. Paradoxalement, ça nous permet d’être plus au contact de nos clients, au téléphone notamment puisque cela libère du temps. La réactivité et la disponibilité est d’ailleurs souligné par nos clients.", détaille Robin Morvan.

Good Act revendique une approche pragmatique : remplacer les tâches répétitives par de la technologie, sans déshumaniser la relation client.



"On parle énormément d’intelligence artificielle, mais je pense que le potentiel de l’automatisation est largement sous-exploité en France. C’est pourtant un gain de temps et d’efficacité considérable. Avec des outils comme Make ou Zapier, c’est à la portée de tous. Je recommande vivement aux dirigeants et managers de faire appel à un consultant expert pour identifier ce qui peut être automatisé", poursuit le fondateur.

Good Act concentre désormais ses efforts sur le développement d’un plugin interne destiné à automatiser le sourcing produit auprès des fournisseurs. L’objectif : réduire les délais de création de produits et continuer à prouver qu’une petite équipe, épaulée par la technologie, peut rivaliser avec les structures bien plus importantes du secteur.

À propos de Good Act



Good Act est une startup française basée à Nantes, spécialisée dans la vente de goodies éco-responsables pour les entreprises. Fondée par Robin Morvan, elle combine engagement environnemental et efficacité technologique pour proposer des objets publicitaires durables, produits dans une logique d’automatisation avancée.



Plus d'informations : https://goodact.fr



