entreprises







Une technologie conçue pour optimiser le rendement des moteurs thermiques

Hybrid4All est une solution de rétrofit destinée aux véhicules équipés de moteurs thermiques. Son principe repose sur la production d'une vapeur d'eau sèche injectée dans le circuit d'admission du moteur.

Cette optimisation contribue à améliorer le rendement énergétique du véhicule, limiter les phénomènes d'encrassement et réduire certaines émissions issues de la combustion.

Selon le type de véhicule et les conditions d'utilisation, le dispositif permet :

Une réduction de la consommation moyenne de carburant de l'ordre de 20 %

Une diminution des émissions de CO2 pouvant atteindre 30 %

Une augmentation de l'autonomie pouvant aller jusqu'à 250 kilomètres par plein

Une combustion plus propre, susceptible de réduire l'encrassement du moteur et de contribuer à préserver ses performances dans le temps

Compatible avec une large gamme de véhicules, la solution est conçue pour être installée sans modification majeure de la motorisation.





Une livraison désormais accessible dans le monde entier



Pour répondre à une demande croissante, Hybrido annonce pouvoir assurer la livraison de ses équipements à l'échelle internationale, sous réserve des réglementations applicables dans les pays concernés.

Cette évolution marque une nouvelle étape dans le développement commercial de l'entreprise et ouvre l'accès à sa technologie auprès d'une clientèle composée de particuliers, de professionnels et de gestionnaires de flottes.





Un réseau d'installateurs en développement

Afin d'accompagner cette croissance, Hybrido poursuit le développement de son réseau d'installateurs agréés.

L'entreprise, qui s'appuie aujourd'hui sur un contingent de 50 installateurs recherche de nouveaux partenaires techniques, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, afin d'assurer l'installation, la mise en service et le suivi de ses systèmes au plus près des utilisateurs.

Cette stratégie vise à garantir un niveau de qualité homogène tout en réduisant les délais d'intervention et en renforçant l'accompagnement local des clients.





Un accompagnement technique personnalisé par visioconférence

En parallèle de son réseau d'installateurs, Hybrido développe une solution d'assistance à distance destinée aux utilisateurs souhaitant installer eux-mêmes leur équipement.

Chaque client peut bénéficier d'un accompagnement en visioconférence avec un technicien dédié qui l'assiste lors de l'installation, répond à ses questions techniques et vérifie le bon fonctionnement du système une fois la mise en service effectuée.

Cette approche permet de rendre la technologie accessible dans les zones où aucun installateur n'est encore implanté, tout en maintenant un niveau élevé de qualité d'accompagnement.





Une future offre de crédit-bail pour démocratiser l'accès à la technologie

Hybrido prépare également le lancement d'une offre de location avec financement en crédit-bail.

Ce dispositif a pour objectif de réduire le coût d'investissement initial et de faciliter l'accès à des solutions permettant de réduire la consommation de carburant et les émissions associées.



À propos de Hybrido

Fondée en 2023, Hybrido est une entreprise spécialisée dans le développement de technologies destinées à améliorer l'efficacité énergétique des moteurs thermiques. Elle fabrique et commercialise la solution Eco-L'eau® sous la marque Hybrid4All qui a fait ses preuves depuis Plus de 15 ans (plus de 50K moteurs équipés, moto, quad, voiture, utilitaire, camping car, camions, rotax, broyeur métaux,...) et poursuit le développement d'un réseau international de partenaires afin d'accompagner les particuliers et les professionnels dans la réduction de leur consommation de carburant et de leur empreinte environnementale.

Hybrid4all.com



