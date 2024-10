Innover par l'expérimentation



Les formateurs de True Sailor appliquent la méthode suivante qui est une version mise à plat des modèles usuels.



Exemple

L'équipe (3 à 7 personnes) a pour objectif de concevoir et réaliser un outil qui répond à un cahier des charges simple.

(Pour la réalisation l'équipe dispose d'outils sélectionnés par True Sailor)





Avantages pédagogique :

Ancrage durable de la connaissance acquise

Vivre une formation plutot que l'écouter

La pédagogie active a montré son efficacité auprès des DRH. Elle est la garantie d’une compréhension réelle et d’un ancrage durable de l’apprentissage. Vivre une formation plutôt que de l’écouter change radicalement la posture de l’apprenant.

Thomas Boinot, le fondateur de True Sailor, travaille avec depuis bientôt 2 ans avec des experts en science cognitive et en pédagogie dans l’optique de construire un parcours d’apprentissage concret et motivant.



"La clé du succès de cette pédagogie réside en la capacité à faire réaliser un prototype par les équipes formées sans pré-requis techniques (tels que : impression 3D, modélisation, utilisation d’un logiciel, ... ), et permettre à chacun de partager à chaque étape leurs convictions ou expertises. " commente Thomas Boinot le fondateur de True Sailor



La fabrication du prototype se fait avec des outils simples et adaptés. Cette étape permet de passer d'une idée à la réalité et de faire vivre une expérience concrète et motivante.





Modalités :

Durée : 1 jour ( 2 jours en mode avancé)

Nombre de particicipants : 5 à 15





Publics ciblés :

- management

- cadres opérationnels (ingénieurs, techniciens, commerciaux)

- direction (module spécial pour le top management)