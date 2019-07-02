entreprises

London, UK / Warsaw, Poland

Partageant des frontières avec la Biélorussie et l’Ukraine, la Pologne fait face à des risques accrus qui soulignent l’importance d’une préparation d’urgence de première ligne. Cette collaboration reflète l’engagement des deux entreprises à rendre la préparation accessible et fiable. ReadyWise propose une large gamme de produits alimentaires d’urgence savoureux avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans — garantissant sécurité et tranquillité d’esprit en période d’incertitude.

ABC Koncept promeut et distribue activement les produits ReadyWise via sa plateforme de commerce en ligne dédiée www.megazapas.pl et un réseau national de revendeurs. L’entreprise collabore également avec Schrony Sp. z o.o. (www.schronpubliczny.pl) afin d’intégrer la préparation alimentaire aux solutions de protection physique.

« La préparation alimentaire est devenue une priorité urgente en Pologne », a déclaré Marian Marian Zielinski, PDG d’ABC Koncept Sp. z o.o. « Les événements récents ont mis en évidence l’importance de la préparation pour les familles, les entreprises et les institutions. En collaborant avec ReadyWise, nous pouvons fournir des solutions alimentaires à long terme qui assurent sécurité et confiance. »

« La Pologne est de plus en plus consciente de la nécessité de se préparer », a ajouté Kim Berknov, Directeur de ReadyWise UK. « Ce partenariat garantit que les ménages et organisations polonais ont accès à des provisions alimentaires d’urgence fiables. La préparation n’est pas seulement pratique — c’est une façon responsable de vivre. »

Alors que la préparation civile devient une priorité déterminante en 2025, ReadyWise et ABC Koncept s’engagent à aider les populations à garder une longueur d’avance

Pour plus d’informations, rendez-vous sur readywise.co.uk et megazapas.pl.

Media Contacts

Kim Berknov,

info@readywise.co.uk

Marian Zielinski

info@abckoncept.pl



À propos de ReadyWise

ReadyWise est un leader mondial des solutions alimentaires d’urgence, avec des pôles à Salt Lake City et à Londres. Nous produisons des repas lyophilisés de haute qualité et savoureux avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans — idéaux pour la commodité quotidienne, les aventures en plein air et la préparation aux urgences.

Pour en savoir plus, consultez readywise.co.uk.





À propos d’ABC Koncept Sp. z o.o.

ABC Koncept est une entreprise polonaise dédiée à renforcer la résilience des ménages, entreprises, institutions et ONG. Notre mission est de rendre la préparation accessible à tous.

Pour en savoir plus, consultez megazapas.pl.