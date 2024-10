entreprises



L’application mobile de Birdylabs, Birdycent, permet à ses utilisateurs d’arrondir leurs dépenses réalisées par carte bancaire à l’euro supérieur et d’épargner la différence. Birdycent offre alors une solution d’épargne gratuite et simple qui parle au plus grand nombre.



La startup se développe lors de son passage à l’accélérateur de l’École Polytechnique. En quelques mois, l’application est téléchargée plusieurs milliers de fois et les arrondis de ses utilisateurs représentent vite plusieurs dizaines de milliers d’euros par mois.



Rapidement, la jeune pousse attire l’attention des banques. Birdylabs signe ses premiers contrats avec la BNP Paribas et la Société Générale. "Nous disposions alors de deux belles références et d’une masse d’utilisateurs intéressante pour tester et développer une technologie d’épargne plus avancée" précisent Fabien Keller, Julien Mortuaire et Clément Flinois, fondateurs de la start up.



"Nous sommes ravis de faire partie du vaste réseau croissant de sociétés de paiement du portefeuille Rising Sun, de bénéficier de l’expertise approfondie de la gestion de Rising Sun et de disposer du capital nécessaire pour développer notre présence à l’international", déclarent Fabien Keller, Julien Mortuaire et Clément Flinois.



Birdylabs permet aux banques d’apporter de nouveaux services à valeur ajoutée à leurs clients. La fonctionnalité permettant d’arrondir ses dépenses quotidiennes pour soi, entre amis ou en famille est inclue. Ils développent également différents algorithmes d’épargne basés sur l’analyse des transactions bancaires et proposent aux banques un coach "à la carte" adapté à leurs clients. À la fin de l’année, Birdylabs prévoit de capitaliser davantage sur sa technologie d’analyse des transactions de paiement en étendant ses services aux programmes de fidélisation et aux initiatives de dons.



"Nous sommes ravis que Birdylabs se joigne à notre écosystème de paiements Rising Sun, car nos investissements continuent d’offrir une multitude de services à nos partenaires de services financiers", déclare Jérôme Clé, CEO de Rising Sun, "Nous sommes impatients de partager davantage les synergies découlant de nos investissements stratégiques dans les secteurs des paiements et des technologies financières".





À propos de Birdylabs



Birdylabs a été fondée début 2016 par Fabien Keller, Julien Mortuaire et Clément Flinois. La start up compte une dizaine d'employés répartis entre la France, les Etats Unis et l'Asie.