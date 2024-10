entreprises

Fondée en 2016 par Olivier Ricard, 360&1 développe et commercialise des solutions de web analytique, d’analyse de la performance digitale et d’automatisation des flux publicitaires.



La première verticale que 360&1 adresse est celle de l’industrie de l’hébergement et l’hôtellerie, mais compte étendre sa technologie aux marchés connexes. La start-up poursuit ainsi sa mission principale de rendre aux hôtels leur indépendance économique face aux Online Travel Agencies, celles-ci détournant régulièrement leur trafic par l’utilisation de leur marque-hôtel, leurs ventes directes, leurs données clients et leur marge.



360&1 multiplie les alliances et partenariats technologiques avec les principaux acteurs dans la verticale de l’industrie hôtelière.



L’entreprise a rapidement été identifiée par les investisseurs, incubateurs et accélérateurs comme startup disposant d’un business model à fort potentiel. 360&1 compte actuellement près de 2500 clients actifs, et présente une croissance de plus de 100% par an depuis sa création.





A propos du Pass French Tech



Lancé en 2014, le Pass French Tech est un programme national d’accompagnement d’entreprises en hyper-croissance, dans les secteurs du Numérique, de l’Industrie et de la Santé. Reconnues pour leurs performances remarquables sur les marchés qu’elles adressent, elles connaissent une croissance continue et exceptionnelle. Pour accompagner ces entreprises dans leur hyper-croissance, les partenaires publics du programme offrent de manière unique, prioritaire et accélérée des services premiums spécifiques. Ces acteurs participent au développement et à la croissance des entreprises, pour permettre à cette communauté d’entreprises d’excellence de rayonner à travers le monde.



A propos de 360&1

Start-up créée à Nice en 2016, 360&1 est spécialisée dans les Adtech, la web analytique et l'automatisation de la publicité en ligne pour l'industrie du tourisme et l'hôtellerie. Lauréat du Concours de l'Innovation Numérique et du Pass French Tech 2018-2019. Solution pour les hôteliers : FindThePax, plateforme de pilotage de la performance digitale et de génération de réservations directes.



Plus d'informations : www.360and1.com / Twitter @360and1





