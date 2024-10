entreprises



Avec la création d’un casque audio pour cavaliers et chevaux Horsecom déplace le curseur high tech sur le relationnel, ambitionne de devenir le leader européen de l’équitation en musique et s’en donne les moyens. Démonstration.





Horsecom, un objet connecté évolutif et pédagogique



Si d’autres startups proposent des objets connectés de monitorings, Horsecom est le seul acteur à s'appuyer sur la science et la musique pour disrupter le milieu de l’équitation de loisir.



Plus qu’un gadget hight tech, les casques Horsecom s’accompagnent de tout un univers créé par la marque. Horsecom propose un service premium à son produit connecté : chaque utilisateur a accès à un contenu et un accompagnement pédagogique. En 5 ans, la cinquantaine de tutoriels produits occasionne des milliers de vues des vidéos par la communauté Horsecom, à ce jour 55 000 membres. Horsecom, c’est aussi l’appui du CNRS, de champions olympiques comme Kevin Staut et Karim Laghouag.



La startup a pour vision et objectif de fédérer les acteurs les plus influents de la filière équine afin de proposer des outils innovants pour renouveler les services autour de l’équitation de loisir française et la faire rayonner dans le monde à travers sa marque.



A produit unique, démarche unique



A l’heure où le bien-être animal est devenu primordial, Horsecom s’attaque à la source pédagogique. Pour créer des musiques, Horsecom fait appel à des musiciens afin de composer morceaux spécifiques aux chevaux : des rythmes et des tempos adaptés permettent la transition entre pas et trot. La musique devient alors un véritable apport pédagogique. Un concept inédit que Horsecom met à disposition des coachs de centres équestres.



La start up a ainsi lancé une formation de 60h dédiée aux coachs équins pour pouvoir enseigner en musique.





Levées de fonds et déploiement commercial européen



Horsecom , qui a déjà levé 1.05 million d'euros en 2015 puis 500K euros en début 2018 s’apprête à une nouvelle levée de fonds dans les prochains mois.



Celle-ci permettra d’augmenter la surface financière de la start up et de diminuer l’impact du besoin en fonds de roulement sur le capital grâce à une confiance accrue des banques et des fournisseurs. Cette levée de fonds est ouverte aux Business Angels et aux fonds d’investissement.



En parallèle, Horsecom pourra augmenter drastiquement la vitesse de déploiement commercial jusqu’à atteindre une masse critique de clients, principalement en France, mais rapidement au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays Bas et en Belgique. L’entreprise qui dispose aujourd’hui d’une équipe de management dévouée, complémentaire, complète s’apprête donc à investir le marché européen.





Quel niveau de maturité technologique et scientifique ?



Horsecom est issu de plus 5 ans de R&D avec un budget de 560K euros (2013-2017) dédié aux études scientifiques, à la propriété intellectuelle et aux développements de produits (hardware et software). En plus de cela, le budget salaire pour les profils techniques a été de 730K euros. Des investissements qui ont apporté une assise et une crédibilité indéniables à la marque conquise par des parrains de renom.



Grâce à une itération technique efficace et à un maintien des savoir-faire clés au sein de l’équipe, Horsecom a atteint une bonne maturité technologique et scientifique.





Pour accéder au dossier de presse, cliquez ici





Plus d'informations : www.horsecom.io