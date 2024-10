entreprises

Les missions des cabinets seront désormais optimisées grâce à une plateforme de gestion intégrée, véritable pilier de la transformation numérique des cabinets. Unifiant les trois offres Clouds de Microsoft (Office 365, Dynamics 365, Azure), cette plateforme sera le lieu de travail et de collaboration pour l’ensemble des collaborateurs et des clients des cabinets.



"Ce partenariat avec GEST’INNOV est une étape supplémentaire dans l’adoption du numérique par les experts-comptables et pour leurs clients. Cette plateforme inédite s’appuyant sur les 3 Clouds de Microsoft et plus particulièrement Dynamics 365 Business Central libère le potentiel de la gestion d’entreprise, de la collaboration et de l’IA au service de leur croissance et dans un environnement de confiance. Nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle plateforme qui s’inscrit dans le prolongement de notre engagement qui est de permettre à chacun de réaliser leur ambition." souligne Estelle Delessard, Responsable Marketing Dynamics 365, Microsoft.

Disposant de plusieurs profils experts en Finance, certifié Gold Partner par Microsoft, Gest’Innov a déjà développé une première application métier dédiée à la connaissance des prospects et clients pour la profession basée sur Dynamics 365 for Sales & Office 365. Fort de cette expertise et des nombreux échanges dans les instances de la profession, Gest’Innov s’est emparé du sujet pour construire la plateforme digitale dédiée aux experts-comptables basée sur Dynamics 365 Business Central, couvrant l’ensemble des besoins de la profession : un écosystème ouvert, intelligent, qui s’adapte à chaque taille et chaque besoin des cabinets.



La plateforme, dont le lancement est programmé pour le 1er semestre 2019, offrira un haut niveau de performance, et permettra de bénéficier des apports de l’intelligence artificielle et du machine learning, le tout dans un environnement sécurisé.



Microsoft et Gest’Innov ont structuré la plateforme autour de 4 piliers :

L’implication des collaborateurs

L’engagement des clients & prospects

L’optimisation de la production comptable

La transformation des services proposés

Cette plateforme unique offrira aux collaborateurs de nouveaux services à valeur ajoutée en optimisant l’expérience de travail, rationalisant les processus, pour une souplesse et une réactivité accrue. La productivité et la restitution améliorées, les collaborateurs pourront mieux accompagner leurs clients et se concentrer sur des missions de conseil à plus forte valeur ajoutée.



Sébastien Berthier, CEO de GEST’INNOV, évoque en ces mots ce partenariat :

"Nous réalisons aujourd’hui la plateforme attendue depuis de nombreuses années par la profession des experts-comptables. Elle assurera bien sûr le périmètre actuel de la production en assurant de réels gains de productivité, directement connectée aux clients des cabinets. Elle permettra également de préparer l’avenir des cabinets en imaginant de nouvelles missions à forte valeur ajoutée, grâce à l’apport de l’intelligence artificielle et de la data dans un environnement ouvert et collaboratif. "



A propos de GEST’INNOV Créée début 2016, et dirigée depuis par Sébastien BERTHIER, l’entreprise évolue autour de 5 axes majeurs que sont : Gest’Innov Solutions (solutions Microsoft : ERP, CRM, gestion de projet…)

Digital Services (accompagnement à la transformation numérique, studio UX design, consulting Finance…)

Cognitives Services (intelligence artificielle, réalité augmentée, data, …)

Accoutant Expertise (outils numériques pour les cabinets d’expertise-comptable)

International Expertise (intégration de solutions de productivité Microsoft pour les filiales de groupes étrangers s’installant en France ou des sociétés françaises s’installant à l’étranger)

Dans le contexte de forte accélération que connaît actuellement la société, Gest’Innov vient de faire entrer à son capital le groupe nantais Explore (160 collaborateurs – 12,5 M€ de CA), afin de l’accompagner dans son développement mais également de faciliter les fortes synergies existantes entre le spécialiste de la data et l’intégrateur Microsoft.