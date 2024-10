entreprises

"Cette levée de fonds va nous permettre de mener à bien notre stratégie d’innovation produit, de nous structurer pour accélérer notre développement et d’intensifier notre déploiement commercial", précise Rabih Chrabieh fondateur et Président, CEO de NestWave.



Fondée en 2014 et basé à Paris, Nestwave a développé une solution logicielle qui permet aux fournisseurs de modem destinés au marché de l’IoT (LTE cat M1, NB-IoT, LoRa ou Sigfox) de proposer une solution de géolocalisation précise sur leur plateforme, sans l’ajout d’un composant spécifique de localisation. Ceci permet en outre de diminuer la consommation de façon drastique ainsi que d’abaisser le coût global de conception.



"Nous avons été très impressionnés par les compétences uniques développées au sein de l'équipe de Nestwave ainsi que par l’excellence de leur technologie", a déclaré Simon Alexandre, General Manager and Partner de The Faktory.



"Emmenée par une équipe d’entrepreneurs à succès, connaissant très bien le marché qu’ils adressent, Nestwave est idéalement positionnée pour offrir une solution économique et performante de géolocalisation pour les marchés émergents de l’IoT tel que l’asset tracking ou dans les smart cities", a ajouté Nicolas Boulay, Senior Partner de Sofimac Innovation.





A propos de Nestwave



Nestwave SAS, basée à Paris, est un fournisseur de solutions avancées de géolocalisation pour le marché de l’IoT. La technologie de Nestwave, protégée par plusieurs brevets permet d’améliorer de façon importante la précision de la localisation dans des environnements critiques (‘’indoor, urban canyons’’) tout en réduisant de façon significative la consommation par rapport à des solutions existantes.



http://www.nestwave.com





A propos de The Faktory



The Faktory est un incubateur et fonds d’investissement privé belge fondé et présidé par Pierre L’Hoest, entrepreneur technologique belge (fondateur et ex-ceo de EVS Broadcast) qui finance et accompagne en capital d’amorçage les startups technologies actives principalement dans le domaine de l’internet des objets (B2B).



http://www.thefaktory.com





A propos de Sofimac Innovation



Sofimac Innovation est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, dédiée à l’investissement technologique et innovant. Basée à Paris, Lyon, Rennes et Aix en Provence, Sofimac Innovation accompagne les start-ups innovantes dans leurs projets de croissance grâce à un large panel de véhicules d’investissement. Investie dans une grande variété de secteurs technologiques et particulièrement dans la santé et le numérique, elle s’appuie sur une équipe d’investisseurs- entrepreneurs expérimentés et spécialisés dans leur domaine.



Sofimac Innovation bénéficie d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles, au premier rang desquels figurent Bpifrance et l’État Français via le FNA dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir (PIA). Sofimac Innovation gère aujourd’hui 8 Fonds avec plus de 80 sociétés actives en portefeuille.



http://www.sofimacinnovation.com