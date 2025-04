entreprises





Fondée en 1998, Objectware compte aujourd'hui plus de 1000 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. L'entreprise accompagne ses clients dans l'optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation digitale.



Cette progression dans le classement Best Workplaces® témoigne de l'engagement d'Objectware à créer un environnement de travail épanouissant et dynamique, mettant en avant la collaboration, l'innovation et le bien-être de ses équipes.



Pour obtenir la certification Great Place to Work®, les entreprises doivent atteindre au moins 65% de réponses positives à la moyenne des questions du Trust Index©. Ce questionnaire anonyme, composé de 60 questions, s’articule autour de cinq piliers de la confiance définis par Great Place To Work® : fierté, convivialité, équité, respect et crédibilité.



Pour cette 6ème année de certification, Objectware a obtenu 83% de réponses positives. Parmi les cinq dimensions évaluées - crédibilité, respect, équité, fierté et convivialité - la convivialité se distingue comme le principal atout, avec un score remarquable de 88 %. Les dimensions de respect et d'équité affichent également des résultats très élevés, à 81% chacune.



Objectware a récemment acquis Kaïbee, une ESN spécialisée dans le développement d'applications web et e-commerce. Cette acquisition diversifie ses activités, renforce sa présence régionale avec une nouvelle agence à Lyon et élargit son expertise technologique. Avec des bureaux en France, au Luxembourg, au Portugal et au Maroc, Objectware poursuit son expansion tout en préservant une culture centrée sur le bien-être de ses collaborateurs.



Cette reconnaissance en tant que Best Workplaces® pour la 6ème année consécutive encourage Objectware à poursuivre son engagement envers ses équipes et à continuer d'innover pour offrir un environnement de travail toujours plus motivant et inspirant.



À propos d’Objectware



Objectware est un pure player du conseil dans la transformation industrielle et digitale des systèmes d'information. Depuis 25 ans, le groupe développe ses expertises pour accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur performance et leurs enjeux de transformation. Avec plus de 1000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros, Objectware est présent en France et à l'international, notamment au Luxembourg, au Portugal et au Maroc.



Plus d'information : www.objectware.fr