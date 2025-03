entreprises

Formaliser des liens forts et durables

Polytech Nice Sophia et les deux filiales d'Advans Group, Elsys Design, spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués et AVISTO, spécialisée dans le développement de solutions logicielles appliquées aux systèmes d’information et à l’industrie, ont finalisé, en février dernier, un accord de partenariat qui vient formaliser des relations privilégiées.



Ainsi, les deux sociétés d’ingénierie accueillent chaque année des stagiaires, alternants et salariés issus de l’école. Par ailleurs, Elsys Design et Avisto participent régulièrement aux évènements organisés par Polytech Nice Sophia pour l'information des étudiants.



Ce partenariat vient donc renforcer ces liens et permettra aux deux sociétés d'intégrer le conseil de perfectionnement de l’école et de bénéficier d'une visibilité accrue auprès des étudiants, avec des créneaux privilégiés pour présenter l’entreprise, ses métiers et échanger avec les futurs ingénieurs.





De gauche à droite : Romain Simonet, directeur régional d’ELSYS Design

Alexandre Caminada, directeur de Polytech Nice Sophia

Jérémy Fontaine, responsable d’AViSTO Sophia

"Ce partenariat avec Polytech Nice Sophia marque une nouvelle étape dans notre engagement envers l'enseignement et l'innovation. Nous sommes convaincus que cette collaboration permettra non seulement de renforcer le savoir-faire technique des étudiants, mais aussi d'enrichir notre propre dynamique d'innovation. Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer activement à la formation des futurs ingénieurs." - Romain Simonet, directeur régional d’ELSYS Design

"Chez AViSTO, nous croyons fermement en la collaboration entre le monde académique et le monde de l’entreprise. Le renforcement de notre partenariat avec Polytech Nice Sophia nous permettra de toujours plus partager notre expertise et d'accompagner les étudiants dans leur intégration au sein du monde professionnel. Nous sommes impatients de voir les nouvelles synergies qui émergeront de cette collaboration." - Jérémy Fontaine, responsable d’AViSTO Sophia



"C’est une très grande fierté pour l’école d’avoir AVISTO et ELSYS Design d’ADVANS Group comme partenaires. Nous sommes ensemble pour développer le territoire et construire l’avenir. Plus de 50 alumni de Polytech Alumni dans vos entreprises, quelle belle confiance ! Merci." - Alexandre Caminada, directeur de Polytech Nice Sophia

A propos de Polytech Nice Sophia



Polytech Nice Sophia est l’école d’ingénieur·e·s polytechnique d’Université Côte d’Azur, accréditée par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) et membre du Réseau national Polytech. Elle forme des ingénieurs dans 8 spécialités : Bâtiments, Electronique et Systèmes Embarqués, Génie Biologique, Génie de l'Eau, Génie de l'eau et Aménagement Paysager, Informatique, Mathématiques Appliquées et Robotique. L’école recrute en cycle préparatoire intégré post-bac et en cycle ingénieur après deux ou trois années d’études supérieures validées.



À la rentrée 2024, Polytech Nice Sophia compte 1300 étudiant·e·s, 110 enseignant·e·s et enseignant·e·s-chercheur·e·s, ainsi que 50 personnels administratifs et techniques. Elle s’appuie sur un réseau de plus de 100 enseignant·e·s-chercheur·e·s d’Université Côte d’Azur et 300 intervenant·e·s extérieurs. Sa recherche est adossée à 12 unités de recherche associées et encadre plus de 50 doctorant·e·s. Chaque année, environ 300 ingénieur·e·s diplômé·e·s rejoignent les 100 000 membres du réseau national Polytech.



polytech.univ-cotedazur.fr





A propos d'ELSYS Design

ELSYS Design est une société d’ingénierie spécialisée dans la conception des systèmes électroniques embarqués (microélectronique, carte électronique, logiciel embarqué, ingénierie système).

Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ELSYS Design propose des solutions entièrement personnalisées pour accélérer les projets de R&D de ses clients grâce à une expertise multisectorielle et des modèles d’intervention flexibles.

Fondée et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

elsys-design.com



A propos d'AViSTO

AViSTO est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de solutions logicielles sur mesure, destinées aux systèmes d’information et aux applications industrielles.

Grâce à son savoir-faire, AViSTO conçoit des produits complets et personnalisés pour des environnements variés : solutions web, client lourd et mobile. L’entreprise accompagne également ses clients sur des domaines connexes tels que le DevOps, le Cloud, la Data / IA et le design UX / UI, leur offrant une approche intégrée pour relever les défis technologiques les plus complexes.

Fondée à Sophia-Antipolis et managée par des ingénieurs, c’est une filiale d’ADVANS Group.

avisto.com