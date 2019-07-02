entreprises

Probat



Fondée et présidée par Fabien Deplanche depuis janvier 2002, Probat est une Entreprise Générale de Bâtiment monégasque spécialisée dans les travaux de rénovation, de construction, d'extension, de conception d'espaces extérieurs et de piscine haut de gamme. Forte de plusieurs années d'expérience et d'équipes qualifiées, Probat intervient à Monaco et sur la Côte d'Azur, en menant différents types de projets sur trois marchés principaux qui sont le marché privé particulier, le marché professionnel et le marché public.





Exemple de réalisation de Probat et Volpi Bâtiment



Volpi Bâtiment



Volpi Bâtiment est une entreprise familiale basée à Saint-Jean Cap Ferrat, spécialisée dans la construction, restructuration et la rénovation haut de gamme depuis près de 45 ans, et qui assure la réalisation du gros œuvre et second œuvre sur les Alpes-Maritimes et alentours.





200 collaborateurs



Avec un chiffre d’affaires annuel avoisinant les 40 millions d’euros et près de 200 collaborateurs, Probat s’impose aujourd’hui comme l’une des plus grandes entreprises indépendantes du bâtiment haut de gamme sur la Côte d’Azur. L’acquisition de Volpi Bâtiment – maison familiale emblématique générant environ 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et représentant un effectif d’environ 25 collaborateurs – s’inscrit dans une dynamique de croissance stratégique visant à intégrer l’ensemble de son savoir-faire, de ses équipes et de l’héritage qu’elle incarne depuis quatre générations.





Historique



La rencontre entre Volpi Bâtiment et Probat s’est imposée comme une évidence, donnant naissance au fil des années à une collaboration durable, marquée par la confiance et la fidélité. Fort de 45 années d’expérience, Volpi s’entoure de partenaires qui partagent les mêmes valeurs : l’honnêteté, la rigueur et la recherche constante de qualité. Cette relation, fondée sur le respect mutuel, illustre la volonté commune de bâtir dans la durée des projets où professionnalisme et intégrité demeurent essentiels.

"L’acquisition de Volpi Bâtiment marque une étape clé dans notre trajectoire de développement. Elle vient renforcer notre position sur le marché du bâtiment haut de gamme, en intégrant un savoir-faire complémentaire, une culture de l’exigence partagée et un ancrage territorial fort. Cette opération s’inscrit pleinement dans notre vision stratégique : faire de PROBAT un acteur de référence durable et structuré, capable de répondre à tous les niveaux d’exigence, du projet sur-mesure à la réalisation d’envergure." - Fabien Deplanche, Président de Probat.

"Cette collaboration est le fruit de plus de vingt ans de travail en commun, fondé sur la confiance et la régularité. Ce rapprochement est pour moi une continuité naturelle, qui permet à l’histoire familiale de Volpi Bâtiment de se poursuivre avec des équipes engagées et une vision partagée." - Pascal Volpi, Président de Volpi Bâtiment.

À propos de PROBAT



Fondée en 2002 à Monaco par Fabien Deplanche, PROBAT est l’une des principales entreprises indépendantes du bâtiment haut de gamme en Principauté. Elle se distingue par sa structuration, son savoir-faire technique et sa capacité à piloter des projets complexes sur les marchés privé, professionnel et institutionnel.



Depuis plus de 20 ans, PROBAT déploie son expertise sur des projets résidentiels haut de gamme à Monaco et sur la Côte d’Azur. Villas d’exception, appartements de prestige, hôtels particuliers : l’entreprise est aujourd’hui reconnue pour sa capacité à piloter des réalisations sur-mesure, du gros œuvre aux finitions les plus exigeantes.





À propos de VOLPI Bâtiment



Entreprise familiale fondée en 1980 à Saint-Jean Cap Ferrat, VOLPI est spécialisée dans la construction, la rénovation et la restructuration de villas de prestige. Elle incarne l’excellence artisanale et la tradition du bâtiment haut de gamme sur la Côte d’Azur.