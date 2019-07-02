entreprises





Horodatage à chaque piste musicale

Musiwars applique désormais un horodatage à chaque piste musicale déposée sur sa plateforme (en plus de fonctionner comme une bibliothèque numérique permettant de stocker et promouvoir des œuvres originales ).



Peut être utilisé comme preuve en cas de litige

Cet horodatage, délivré par Evidency, constitue une preuve irréfutable de la date de dépôt du fichier, permettant d’établir l’antériorité de l’œuvre. Il est reconnu dans toute juridiction signataire de la Convention de Berne et peut être utilisé comme preuve à l’appui en cas de litige juridique ou commercial lié au droit d’auteur.

Fondateur et P Oguzhan Torac i, résident de Musiwars.com, déclare :« Trop de créateurs de musique s’inquiètent de voir leurs œuvres copiées ou utilisées sans autorisation. Grâce à Evidency, chaque morceau téléchargé sur Musiwars est horodaté, ce qui permet de prouver sa date de création. Cela offre à nos utilisateurs une protection renforcée de leur propriété intellectuelle et leur permet de partager et commercialiser leur musique en toute confiance. »

Défendre le droit d’auteur dans le secteur musical



Ce partenariat témoigne de la volonté partagée de Musiwars et d’Evidency de défendre le droit d’auteur dans le secteur musical et d’assurer aux artistes une juste rémunération pour leurs créations. Evidency fournit l’infrastructure technique de cette protection : chaque fichier déposé sur Musiwars est horodaté électroniquement via l’API d’Evidency, garantissant l’authenticité et l’intégrité de la création. Les créateurs disposent ainsi d’un moyen simple et fiable pour établir leur paternité et faire valoir leurs droits.



Stéphane Pere, Managing Director d’Evidency, ajoute :« Ensemble, Musiwars et Evidency redéfinissent les standards de publication et de protection des œuvres musicales en ligne. En associant une marketplace mondiale à un horodatage à forte valeur probante, nous offrons aux créateurs de musique un environnement d’échange plus sûr et renforçons ainsi la confiance au sein de l’ensemble de l’écosystème musical. »

Promoteur des pratiques équitables dans le domaine de la musique

Cette collaboration renforce donc le rôle de Musiwars en tant que promoteur des pratiques équitables dans le domaine de la musique, où traçabilité et confiance font partie intégrante de l’expérience utilisateur.

À propos de Musiwars

Musiwars est une marketplace turque dédiée aux œuvres musicales originales. Véritable bibliothèque numérique, elle permet de stocker, promouvoir et commercialiser des créations musicales à l’échelle mondiale. Les morceaux déposés restent la pleine propriété de leurs auteurs : Musiwars assure leur diffusion et facilite la mise en relation avec les acheteurs. La plateforme offre aux artistes un moyen simple et sécurisé de valoriser leurs œuvres et de percevoir une rémunération pour leur utilisation.

Effectif : 10 – creation 2020



Site: www.musiwars.com

A propos d’Evidency

Evidency est une LegalTech spécialisée dans la gestion du cycle de vie de la preuve numérique. En tant que Prestataire de Services de Confiance (PSCo) qualifié par l'ANSSI, conforme au règlement européen eIDAS, Evidency offre des solutions visant à garantir l'authenticité, l'intégrité et la conformité juridique des documents et données numériques à des fins probatoires. Evidency, marque de APP Solutions, qui fournit également les services d’horodatage pour l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) est implantée à Paris, Londres et Madrid.



Effectif : 50 personnes – création 2024

Site: www.evidency.io.