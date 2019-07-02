entreprises





Londres, Royaume-Uni - En réponse à l'aggravation des tensions géopolitiques, aux perturbations climatiques, aux cybermenaces et aux risques pour la santé publique, l'Union européenne a exhorté ses 450 millions de citoyens à stocker de la nourriture, de l'eau et d'autres produits essentiels pour une durée d'au moins 72 heures.



Cet appel à l'action reflète un changement plus large dans la stratégie de sécurité de l'UE, à la suite des appels des États-Unis pour que l'Europe prenne davantage en charge sa propre défense.



Pour répondre à cette demande croissante de préparation civile, ReadyWise UK a annoncé un partenariat stratégique avec Allprepare B.V., le principal détaillant néerlandais de produits de préparation d'urgence. Ensemble, ils fourniront des stocks alimentaires d'urgence à long terme aux ménages, entreprises, institutions et ONG à travers le Benelux, la France et l'Allemagne.



Les repas lyophilisés de ReadyWise offrent une durée de conservation allant jusqu'à 25 ans, ce qui en fait une solution fiable tant pour les situations d'urgence que pour les modes de vie en plein air.

"La préparation alimentaire d'urgence n'est plus un marché de niche - elle est essentielle", déclare Rik Roorda, directeur général d'Allprepare B.V. "Ce partenariat nous permet de répondre à la demande croissante et de fournir aux familles et aux organisations des solutions alimentaires fiables, durables et savoureuses."



"Il ne s'agit pas seulement de nourriture - il s'agit de résilience", ajoute Kim Berknov, directeur et vice-président EMEA chez ReadyWise UK. "Nous donnons aux gens les moyens de prendre le contrôle de leur avenir. La préparation alimentaire est devenue la nouvelle police d'assurance pour les temps incertains."

Pourquoi cela compte maintenant



L'instabilité géopolitique et les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement continuent de menacer la sécurité alimentaire. Les événements météorologiques extrêmes - y compris les inondations, les incendies de forêt et les pannes de courant - deviennent plus fréquents et plus graves. La sensibilisation du public à la préparation aux situations d'urgence augmente dans toute l'Europe.



ReadyWise et Allprepare répondent avec des solutions évolutives et accessibles qui soutiennent à la fois la préparation aux urgences et la vie quotidienne en plein air.





Disponibilité



Les produits sont disponibles dès maintenant via :

À propos de ReadyWise UK



ReadyWise est un leader mondial des solutions alimentaires d'urgence, avec des opérations à Salt Lake City et à Londres. Ses repas lyophilisés sont conçus pour la préparation aux situations d'urgence, la commodité quotidienne, les voyages et les activités de plein air, avec une durée de conservation allant jusqu'à 25 ans.





À propos d'Allprepare B.V.



Allprepare est un fournisseur de premier plan de produits de préparation d'urgence en ligne aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Son offre comprend des stocks alimentaires à long terme, des générateurs, des systèmes de purification d'eau et des kits de survie, à travers le Benelux, la France et l'Allemagne.





