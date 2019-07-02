24 | Communiqué de presse
ReadyWise UK s’associe à Amazon France et Amazon Allemagne pour offrir un accès rapide et pratique à des réserves alimentaires d’urgence dans toute l’UE
Published on 14/10/2025 à 15:48
Cela marque un tournant majeur dans l’approche européenne de la protection civile - invitant les citoyens à prendre davantage de responsabilité pour leur propre sécurité alimentaire et leur résilience.
Pour répondre à la demande croissante de solutions fiables de préparation, ReadyWise UK s’est associé à Amazon France et Amazon Allemagne, offrant un accès rapide et pratique à des réserves alimentaires d’urgence à long terme dans toute l’UE.
Les repas lyophilisés de ReadyWise - avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans - offrent des options fiables et faciles à préparer pour les situations d’urgence, les aventures en plein air et l’usage quotidien.
"La préparation alimentaire d’urgence n’est plus un luxe - c’est une nécessité," déclare Kim Berknov, Directeur & VP EMEA chez ReadyWise UK. "Grâce à Amazon, des millions de foyers européens peuvent désormais sécuriser des réserves alimentaires de haute qualité et longue durée en quelques clics. Ce partenariat va au-delà de la nourriture - il s’agit de résilience. La préparation est la nouvelle assurance pour des temps incertains."
Pourquoi c’est important maintenant
- L’instabilité géopolitique et la fragilité des chaînes d’approvisionnement continuent de menacer la disponibilité alimentaire.
- Les événements climatiques extrêmes - des inondations aux incendies - deviennent plus fréquents et perturbateurs.
- La sensibilisation du public à la préparation d’urgence augmente rapidement à travers l’Europe.
Ensemble, ReadyWise et Amazon rendent la préparation accessible à chaque foyer, entreprise et institution - en fournissant des solutions évolutives de sécurité alimentaire conçues pour les crises comme pour la commodité.
Disponibilité
Les produits ReadyWise sont disponibles dès maintenant via :
- ReadyWise : www.readywise.de et www.readywise.fr
- Amazon : www.amazon.de et www.amazon.fr
À propos de ReadyWise UK
ReadyWise est un leader mondial dans les solutions de stockage alimentaire d’urgence et à long terme, avec des opérations à Salt Lake City et à Londres. Ses repas lyophilisés sont conçus pour la préparation d’urgence, les loisirs en plein air et la commodité quotidienne - avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans.
En savoir plus sur www.readywise.co.uk
À propos d’Amazon France & Allemagne
Amazon France et Amazon Allemagne font partie du réseau européen d’Amazon, servant des millions de clients à travers le continent avec une large gamme de produits de préparation d’urgence, de plein air et de survie - y compris les solutions de stockage alimentaire à long terme de ReadyWise.
En savoir plus sur Amazon.de: ReadyWise and Amazon.fr: ReadyWise
Communiqué publié par Berknov Kim
