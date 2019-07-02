 27464tt

Du lundi au vendredi de 8H à 19H au (33) (0)9 52 93 38 78

Menu
Envoyer votre communiqué
|

24 | Communiqué de presse

Press release displayed 94 times

print
entreprises

ReadyWise UK s’associe à Amazon France et Amazon Allemagne pour offrir un accès rapide et pratique à des réserves alimentaires d’urgence dans toute l’UE

Published on 14/10/2025 à 15:48

Face à l’intensification des tensions géopolitiques, aux perturbations climatiques, aux cybermenaces et aux risques sanitaires, l’Union européenne appelle ses 450 millions de citoyens à stocker de la nourriture, de l’eau et d’autres produits essentiels pour subvenir à leurs besoins pendant au moins 72 heures.

Cela marque un tournant majeur dans l’approche européenne de la protection civile - invitant les citoyens à prendre davantage de responsabilité pour leur propre sécurité alimentaire et leur résilience.

Pour répondre à la demande croissante de solutions fiables de préparation, ReadyWise UK s’est associé à Amazon France et Amazon Allemagne, offrant un accès rapide et pratique à des réserves alimentaires d’urgence à long terme dans toute l’UE.


Les repas lyophilisés de ReadyWise - avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans - offrent des options fiables et faciles à préparer pour les situations d’urgence, les aventures en plein air et l’usage quotidien.

"La préparation alimentaire d’urgence n’est plus un luxe - c’est une nécessité," déclare Kim Berknov, Directeur & VP EMEA chez ReadyWise UK. "Grâce à Amazon, des millions de foyers européens peuvent désormais sécuriser des réserves alimentaires de haute qualité et longue durée en quelques clics. Ce partenariat va au-delà de la nourriture - il s’agit de résilience. La préparation est la nouvelle assurance pour des temps incertains."


Pourquoi c’est important maintenant

  • L’instabilité géopolitique et la fragilité des chaînes d’approvisionnement continuent de menacer la disponibilité alimentaire.
  • Les événements climatiques extrêmes - des inondations aux incendies - deviennent plus fréquents et perturbateurs.
  • La sensibilisation du public à la préparation d’urgence augmente rapidement à travers l’Europe.

Ensemble, ReadyWise et Amazon rendent la préparation accessible à chaque foyer, entreprise et institution - en fournissant des solutions évolutives de sécurité alimentaire conçues pour les crises comme pour la commodité.


Disponibilité

Les produits ReadyWise sont disponibles dès maintenant via :

À propos de ReadyWise UK

ReadyWise est un leader mondial dans les solutions de stockage alimentaire d’urgence et à long terme, avec des opérations à Salt Lake City et à Londres. Ses repas lyophilisés sont conçus pour la préparation d’urgence, les loisirs en plein air et la commodité quotidienne - avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans.

En savoir plus sur www.readywise.co.uk


À propos d’Amazon France & Allemagne

Amazon France et Amazon Allemagne font partie du réseau européen d’Amazon, servant des millions de clients à travers le continent avec une large gamme de produits de préparation d’urgence, de plein air et de survie - y compris les solutions de stockage alimentaire à long terme de ReadyWise.

En savoir plus sur Amazon.de: ReadyWise and Amazon.fr: ReadyWise

 

Communiqué publié par Berknov Kim
Published on 14/10/2025 à 15:48 sur 24presse.com
Berknov Kim
ReadyWise

www.readywise.co.uk
Contacter

Press release copyrights free 24presse.com

Send email to
Berknov Kim

Company : ReadyWise

Press contact

Berknov Kim
ReadyWise

Contacter

Website
www.readywise.co.uk

Diffuser
un communiqué
de presseLancer une diffusion

Derniers communiqués de presse de la catégorie "entreprises"