entreprises



Les repas lyophilisés de ReadyWise - avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans - offrent des options fiables et faciles à préparer pour les situations d’urgence, les aventures en plein air et l’usage quotidien.



"La préparation alimentaire d’urgence n’est plus un luxe - c’est une nécessité," déclare Kim Berknov, Directeur & VP EMEA chez ReadyWise UK. "Grâce à Amazon, des millions de foyers européens peuvent désormais sécuriser des réserves alimentaires de haute qualité et longue durée en quelques clics. Ce partenariat va au-delà de la nourriture - il s’agit de résilience. La préparation est la nouvelle assurance pour des temps incertains."





Pourquoi c’est important maintenant

L’instabilité géopolitique et la fragilité des chaînes d’approvisionnement continuent de menacer la disponibilité alimentaire.

Les événements climatiques extrêmes - des inondations aux incendies - deviennent plus fréquents et perturbateurs.

La sensibilisation du public à la préparation d’urgence augmente rapidement à travers l’Europe.

Ensemble, ReadyWise et Amazon rendent la préparation accessible à chaque foyer, entreprise et institution - en fournissant des solutions évolutives de sécurité alimentaire conçues pour les crises comme pour la commodité.





Disponibilité



Les produits ReadyWise sont disponibles dès maintenant via :

À propos de ReadyWise UK



ReadyWise est un leader mondial dans les solutions de stockage alimentaire d’urgence et à long terme, avec des opérations à Salt Lake City et à Londres. Ses repas lyophilisés sont conçus pour la préparation d’urgence, les loisirs en plein air et la commodité quotidienne - avec une durée de conservation allant jusqu’à 25 ans.



En savoir plus sur www.readywise.co.uk





À propos d’Amazon France & Allemagne



Amazon France et Amazon Allemagne font partie du réseau européen d’Amazon, servant des millions de clients à travers le continent avec une large gamme de produits de préparation d’urgence, de plein air et de survie - y compris les solutions de stockage alimentaire à long terme de ReadyWise.



En savoir plus sur Amazon.de: ReadyWise and Amazon.fr: ReadyWise