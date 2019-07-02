entreprises

ReadyWise UK, leader mondial dans la production d’aliments d’urgence à longue durée de conservation, est fier de soutenir la FSL Secondary School en Sierra Leone grâce à un don qui permettra de fournir chaque jour des repas nutritifs aux 230 élèves de l’école. Cette initiative vise à garantir que les enfants de la région aient accès à une alimentation équilibrée - une base essentielle pour l’apprentissage, la concentration et le développement à long terme.



For Sierra Leone e.V., l’organisation à l’origine de cette initiative, gère la FSL Secondary School à Freetown dans le cadre de sa mission visant à améliorer l’éducation et le développement communautaire. De nombreuses familles en Sierra Leone n’ont pas les moyens de fournir un petit-déjeuner ou un déjeuner à leurs enfants. C’est pourquoi tous les élèves de la FSL Secondary School reçoivent chaque jour un repas chaud et nutritif. Une alimentation adéquate leur permet de fréquenter régulièrement l’école, de se concentrer et d’atteindre leur plein potentiel.



Cette année, le projet bénéficie d’un soutien particulier de la part de Tim Kremer, qui entreprend un voyage à vélo de 5 000 km, de Cadix (Espagne) à Freetown (Sierra Leone), dont 1 600 km à travers le désert du Sahara. Son expédition de deux mois -traversant le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal et la Guinée - a pour objectif de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour For Sierra Leone e.V. et la FSL Secondary School, afin de donner aux enfants de la communauté de Madamba la possibilité d’un avenir meilleur.

"L’éducation n’est possible que lorsque les besoins essentiels sont satisfaits", déclare Kim Berknov, Directeur et VP EMEA chez ReadyWise UK, "En soutenant ce programme, ReadyWise contribue à nourrir la prochaine génération - transformant la préparation et la solidarité en un impact concret et durable pour les communautés dans le besoin."



"Ce voyage dépasse la simple performance physique - il s’agit de donner aux enfants la chance d’apprendre, de grandir et de rêver", ajoute Tim Kremer, initiateur de la campagne de collecte de fonds et fidèle soutien de For Sierra Leone e.V.,"Chaque kilomètre parcouru rappelle qu’un petit effort, quelque part dans le monde, peut représenter un repas, une salle de classe ou un avenir pour quelqu’un d’autre."

Pour en savoir plus et soutenir la mission :

readywise.co.uk | fuersierraleone.de/en/fsl-secondary-school-campbell-town | betterplace.org/fuersierraleone

À propos de ReadyWise UK



Basée à Salt Lake City (Utah) et à Londres (Royaume-Uni), ReadyWise est un producteur mondial de repas déshydratés d’urgence ayant une durée de conservation pouvant atteindre 25 ans. L’entreprise s’engage à fournir des produits alimentaires de haute qualité, pratiques et nutritifs pour les particuliers, les entreprises, les institutions et les organisations humanitaires confrontées à des situations imprévues.



En savoir plus : readywise.co.uk





À propos de For Sierra Leone e.V.



For Sierra Leone e.V. est une organisation sans but lucratif basée en Allemagne, qui soutient depuis 2011 des projets de développement local en Sierra Leone. Sa mission est de promouvoir l’éducation, la santé et l’autonomisation dans les communautés vulnérables grâce à des initiatives durables et dirigées localement. L’organisation travaille directement avec des partenaires locaux pour construire des écoles, offrir l’accès à l’eau potable et soutenir les femmes et les enfants à travers des programmes d’éducation et de nutrition.



En savoir plus : fuersierraleone.de





À propos de l’initiative FSL Secondary School



La FSL Secondary School en Sierra Leone offre une éducation et une alimentation essentielle aux élèves locaux. Grâce à des partenariats communautaires et à des soutiens internationaux, le programme garantit à chaque élève au moins un repas sain par jour - donnant aux enfants les moyens d’apprendre, de s’épanouir et de construire un avenir plus prometteur.