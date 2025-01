entreprises

Une technologie au service de l’industrie



Première simulation deeptech du vieillissement de l'équipement électromécanique (batteries, pompes, robinets…) à l'échelle de la durée de vie, SeADvance prédit le comportement sur le très long terme des 24/72 mois, pour ne plus subir la panne ou le défaut de l'équipement industriel.



Cette levée de fonds de type pré-seed intervient à l’issue d’un programme de R&D de 4 ans. Elle permettra à SeADvance de délivrer son premier démonstrateur opérationnel chez un industriel et d’amorcer un premier développement sur ses marchés cibles.



ADVANS Accelerator se distingue par un accompagnement intensif et personnalisé, intégrant des sessions collectives, des ateliers avec des experts, et des coachings individuels. Ce programme offre aux entrepreneurs un accès à des financements, leur permettant de se positionner efficacement sur le marché dès leur première levée de fonds. En parallèle, les startups profitent d'un soutien technologique de pointe, incluant des ressources en IA, en électronique, ainsi qu'un espace de travail au hackerspace de Sophia Antipolis.





Fabrice Ravignon, Fondateur de SeADvance déclare : "Cet amorçage pré-seed nous permettra de délivrer un premier démonstrateur industriel en ce début d’année 2025, prouvant la pertinence de notre technologie déposée depuis 2021."







Pour Jean-François Béraud, Manager d’ADVANS Lab et Directeur Innovation d’ADVANS Group : "Cette levée de fonds illustre parfaitement l’impact d’ADVANS Accelerator. SeADvance est un exemple d’innovation qui répond directement aux enjeux des industriels, en leur offrant des outils concrets pour anticiper et optimiser leurs opérations."



Valérie Salone, Directrice du pôle service et Program Manager chez Rise Partners ajoute : "SeADvance a prouvé la solidité de son modèle technologique et la pertinence de son positionnement. Cette levée de fonds récompense leur travail et valide leur potentiel. Grâce à l'ADVANS Accelerator, SeADvance a renforcé sa stratégie, validé son marché et structuré sa croissance."

À propos de SeADvance



En parvenant à simuler le vieillissement de l’équipement électromécanique selon l’usage et à l’échelle de la durée de vie, SeADvance lève un verrou technologique et introduit une rupture au regard des solutions usuelles de maintenance prédictive.



Les solutions usuelles de maintenance prédictive sont en effet insuffisamment proactives. Ces solutions ont besoin du capteur pour tracker le symptôme de panne, attendent le symptôme de panne en fonctionnement pour annoncer la panne, avec des préavis moyens sur panne de 10 jours : la panne a beau être annoncée ; elle reste un aléa subi.



A contrario, la maintenance prédictive SeADvance est éminemment plus proactive. Grâce à la simulation, l’anticipation des pannes et défauts à 24 ou 72 mois offre deux applications de rupture. L’anticipation des tâches de maintenance pour effacer les pannes jugées rédhibitoires sur les 24 prochains mois. Ou encore : l’anticipation des bons rechanges pour une disponibilité systématique des rechanges les veilles de panne, pour le reste des pannes sur les 24 prochains mois. La panne n’est plus un aléa subi. Exit les maintenances imprévues.



SeADvance se déploie au cas par cas des équipements électromécaniques avec un délai de 4 à 6 mois.



Pour en savoir plus : https://seadvance.fr





À propos d'ADVANS Lab



ADVANS Lab est l’entité dédiée à l’innovation technologique au sein d’ADVANS Group. Elle pilote un large éventail d’initiatives : participations dans des startups, programme d’accélération ADVANS Accelerator, projets collaboratifs, appels à projets innovants internes Into the Lab, ainsi que des partenariats stratégiques avec l’écosystème technologique.



Fondé en 2000, ADVANS Group est un acteur technologique de référence, spécialisé dans l’ingénierie des systèmes électroniques, logiciels et mécaniques. Présent sur 14 sites en Europe et aux États-Unis, ADVANS Group s’appuie sur une expertise multidisciplinaire pour accompagner ses clients dans le développement de solutions complexes et innovantes.



Pour en savoir plus :

www.advans-group.com

www.advans-lab.com





À propos de Rise Partners



Rise Partners a été créé en 2019 pour conseiller et financer les entreprises innovantes en hypercroissance. Rise Partners rassemble plus de 150 mentors, investisseurs et partenaires, constituant un écosystème unique dédié à l’hypercroissance.



Pour en savoir plus : https://www.risepartners.org