Le Salon des 24 Heures de l’International : Trois temps forts



"Francophonie économique : du concept à sa mise en œuvre". Conférence plénière en présence du président du CNCCEF, du directeur général de l’AEFE, du Vice-président du MEDEF, des présidents de l’audiovisuel public extérieur et de personnalités du monde économique et politique - Le 14 novembre à 10H30



Plus qu’un simple concept, la Francophonie économique est un véritable enjeu pour lequel tous les francophones vont devoir faire preuve de créativité afin d’en faire une réalité.



- Comment définir la Francophonie économique ?

- Les acteurs à impliquer : jeunesse, entrepreneurs francophones basés à l’étranger, audiovisuel extérieur ?

- Quelles solutions concrètes proposer ?

Baromètre : "Expatriates in France : Tell us about your life" - Vague 4. Présentation des résultats d’une étude Paris21tv pour la Société de Banque et d’Expansion - Le 14 novembre à 12H00



Depuis 2014, Paris21.tv et la Société de Banque et d’Expansion interrogent un panel représentatif de 1200 salariés ou dirigeants étrangers installés en France. Alors que l’étude révèle que 62% des impatriés en France n’envisagent jamais de rentrer :



- Comment leur typologie a-t-elle évolué ?

- Quelle est la nouvelle grille de leurs rémunérations ?

- Quelles sont leurs motivations, attentes et freins à l’installation ?

- Comment perçoivent-ils la France et les Français?

"Français du Royaume Uni : Quel avenir après le Brexit ?". Présentation des résultats d’une étude Opinion Way - Salon des 24 heures de l’International pour Alphatrad - April International - Open Sky International - Le 14 novembre à 12H30

Plus de 2 500 Français du Royaume Uni ont répondu à l’étude du Salon des 24 heures de l’International et d’Opinion Way. Articulée autour d’une trentaine de questions, cette étude questionne :



- Le profil socio professionnel des Français du Royaume Uni

- Les attentes et/ou craintes qui sont les leurs dans le contexte du Brexit

- Les impacts du Brexit sur leur environnement économique, professionnel et familial

- Les décisions qu’ils envisagent de prendre (quitter / rester) ou ont déjà prises

Pour confirmer votre présence : salon@24h-international.com





A propos du Salon des 24h de l'international



Le Salon des 24 heures de l'international dédié au développement des entreprises à l'International et de leurs salariés mobiles s'adresse aux décideurs RH de la Mobilité Internationale, dirigeants d’entreprises (ETI/PME) implantées à l'étranger, décideurs au sein d'entreprises exportatrices, dirigeants d’entreprises, porteurs d'un projet (exportation, investissement) à l'international.



Le Salon est le rendez-vous des acteurs de l'international français et européens.



Au programme : 5000 Visiteurs attendus, 100 Exposants et Intervenants représentant tous les champs d'activité de la Mobilité Internationale et du développement international des entreprises, 88 conférences en français et en anglais traitant de thématiques d'actualité.



Plus d'informations : http://www.24h-international.com





A propos de Paris21.tv



Paris21.tv s est le canal d’informations de ceux qui veulent visiter ou vivre à Paris ou encore y investir ! Accessible en 7 langues, elle propose plusieurs centaines d’heures de vidéos et permet de découvrir :

- Paris et ses différents quartiers sous forme de balades commentées

- Paris et son actualité avec la rubrique “Quoi de neuf ?”

- Paris et son patrimoine culturel, sous forme de chroniques artistiques et culinaires…

- Un Paris insolite avec ses lieux cachés ou méconnus

Enfin parce que Paris21.tv s’adressent également à tous les étrangers qui viennent aussi y vivre :

- Des émissions pratiques sur la scolarité, l’immobilier, l’implantation, etc. avec “Paris Pratique”

- Et bien sûr, une rubrique "Bonnes adresses" pour savoir ou dîner, ou séjourner, ou aller se faire soigner, ou trouver un avocat, un agent immobilier, un expert-comptable, un médecin, etc.



Paris21.tv est une des 13 web tv qui composent le bouquet Francemonde21.tv





