environnement







Un revêtement nanotechnologique qui rafraîchit les bâtiments grâce au soleil



SolCold a développé un revêtement nanotechnologique breveté, sous forme de film fin appliqué directement sur les surfaces, qui exploite le rayonnement solaire pour produire un effet de refroidissement, sans consommer la moindre électricité. Le principe repose sur la fluorescence anti-Stokes : plutôt que d'accumuler la chaleur du soleil, le matériau la convertit en rayonnement et la restitue à l'atmosphère. Concrètement, plus le soleil est puissant, plus l'effet rafraîchissant est important - une inversion complète de la logique thermique habituelle.



Sur le terrain, la technologie a démontré sa capacité à réduire les températures intérieures jusqu'à plusieurs degrés et à diminuer significativement la consommation énergétique liée à la climatisation.





Une solution adaptée aux infrastructures professionnels comme aux espaces publics



Cette solution s'adresse à un large éventail d'acteurs confrontés aux enjeux de chaleur et de coûts énergétiques : bâtiments industriels et tertiaires, entrepôts logistiques, silos et cuves de stockage, flottes automobiles, conteneurs de transport, ou encore sites agricoles.



Elle intéresse particulièrement les entreprises engagées dans une démarche de sobriété énergétique et de réduction de leur empreinte carbone, ainsi que les collectivités cherchant à lutter contre les îlots de chaleur urbains.





Sans modification structurelle du bâtis ni alimentation électrique



Le film SolCold s'applique directement sur les surfaces existantes - toitures, façades, citernes, véhicules - à la manière d'un revêtement adhésif, sans travaux lourds ni modification structurelle. Une fois posé, il agit de façon totalement passive : aucune alimentation électrique, aucune maintenance active n'est nécessaire pour produire l'effet rafraîchissant.



En France, France Global Energies assure la distribution exclusive de la technologie, de l'étude de faisabilité jusqu'à l'accompagnement à la pose, pour les professionnels souhaitant intégrer cette solution à leurs infrastructures.





Entre 35 € et 70 € HT par m2



Le coût d'application du revêtement SolCold est compris entre 35 € et 70 € HT par m2, selon la typologie du bâtiment et les contraintes techniques du site. France Global Energies propose un diagnostic préalable permettant d'évaluer précisément le potentiel d'économies d'énergie et le retour sur investissement pour chaque projet.

A propos de France Global Energies



France Global Energies est une entreprise française spécialisée dans la rénovation énergétique et les solutions d'énergies renouvelables. Depuis 2013, elle accompagne les particuliers, les professionnels et les collectivités dans leurs projets d'amélioration de la performance énergétique.



S'appuyant sur son expertise technique et sa qualification RGE, France Global Energies propose un accompagnement complet, de l'étude du projet jusqu'à l'installation et au suivi, pour offrir des solutions durables, performantes et adaptées aux besoins de ses clients, tout en contribuant activement à la transition énergétique.



Plus d'informations : www.franceglobalenergies.fr